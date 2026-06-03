Более 160 тысяч семей с детьми с инвалидностью могут получить новые социальные гарантии: какие изменения готовят

В Украине готовится новый механизм государственной поддержки детей с инвалидностью, предусматривающий равный доступ к социальным услугам по всей стране.

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Более 160 тысяч украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью, могут получить гарантированную государственную поддержку и новые возможности для социализации. Народные депутаты и профильные министерства согласовывают финальную модель финансирования социальных услуг для таких семей в рамках законопроекта №14191, который направлен на внедрение единого европейского стандарта социальных услуг для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В Комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики подчеркивают, что государство должно гарантировать единый стандарт социальных услуг для всех детей с инвалидностью независимо от места проживания. Речь идет, в частности, о раннем вмешательстве, услугах ассистента ребенка и его сопровождении в учебных заведениях.

Во время подготовки законопроекта ко второму чтению продолжаются дискуссии с Кабинетом Министров относительно модели финансирования таких услуг. В частности, Министерство финансов обращает внимание на европейскую практику, согласно которой подобные услуги часто финансируются из местных бюджетов. В то же время в комитете подчеркивают, что в украинских реалиях финансовая состоятельность громад существенно отличается.

В комитете отмечают, что отдельные крупные города уже сейчас могли бы профинансировать потребности таких семей за счет местных бюджетов. Однако в небольших громадах из-за дефицита средств это часто невозможно. В результате возникает неравенство, когда в одних громадах дети получают необходимую помощь, а в других соответствующие услуги остаются лишь на бумаге.

По мнению членов комитета, такое неравенство необходимо устранить путем государственного финансирования. Именно это позволит обеспечить равный доступ всех детей с инвалидностью к необходимым социальным услугам независимо от места проживания. При этом механизмы взаиморасчетов и компенсаций между государственным и местными бюджетами должны быть урегулированы на уровне профильных ведомств.

Еще одним дискуссионным вопросом в процессе подготовки законопроекта остается контроль за использованием бюджетных средств. В комитете убеждены, что социальная помощь должна предоставляться без лишних бюрократических барьеров и дополнительных выездных проверок, которые часто становятся психологически сложными для родителей детей с инвалидностью.

В то же время там признают, что отдельные случаи неэффективного использования средств могут происходить. Однако подчеркивается, что речь идет о семьях, которые объективно нуждаются в финансовой и социальной поддержке, поэтому помощь должна предоставляться с уважением к их труду и жизненным обстоятельствам, без чрезмерного бюрократического давления.

Отдельное внимание в законопроекте уделено изменению подхода к государственной поддержке таких семей. Речь идет о создании условий, при которых родители, в частности матери детей с инвалидностью, смогут совмещать уход за ребенком с профессиональной деятельностью и не терять право на соответствующие выплаты и социальные услуги.

Также инициатива направлена на развитие семейных форм воспитания и поддержки детей с инвалидностью. Предусматривается создание таких условий, при которых дети смогут воспитываться в семьях, а не в интернатных учреждениях, а их родители будут иметь возможность вести полноценную жизнь и оставаться экономически активными.

В настоящее время продолжается согласование позиций парламентариев и профильных министерств для вынесения законопроекта №14191 в сессионный зал Верховной Рады для окончательного голосования.

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