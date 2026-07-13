Как безопасно ездить на электросамокате без ДТП: каких правил нужно придерживаться
Патрульная полиция напомнила правила безопасного передвижения на электросамокатах и призвала пользователей соблюдать основные требования, которые помогут избежать опасных ситуаций на дороге.
Правоохранители подготовили рекомендации для водителей электросамокатов.
В частности, советуют:
- Один самокат — один человек.
- Соблюдать безопасную скорость.
- Переходите дорогу только пешком. Перед пересечением проезжей части необходимо сойти с самоката и перейти дорогу как пешеход.
Кроме того, стоит использовать защитное снаряжение.
Электросамокат является удобным видом передвижения, однако он, как и остальные виды транспорта, требует ответственного отношения и соблюдения правил дорожного движения.
Ранее мы писали, могут ли оштрафовать родителей за ДТП, которое устроил 14-летний ребенок на электросамокате.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.