Как безопасно ездить на электросамокате без ДТП: каких правил нужно придерживаться

Электросамокат является удобным видом передвижения, однако он, как и остальные виды транспорта, требует ответственного отношения и соблюдения правил дорожного движения.

Фото: Ernest Ojeh/Unsplash

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Патрульная полиция напомнила правила безопасного передвижения на электросамокатах и призвала пользователей соблюдать основные требования, которые помогут избежать опасных ситуаций на дороге.

Правоохранители подготовили рекомендации для водителей электросамокатов.

В частности, советуют:

Один самокат — один человек.

Соблюдать безопасную скорость.

Переходите дорогу только пешком. Перед пересечением проезжей части необходимо сойти с самоката и перейти дорогу как пешеход.

Кроме того, стоит использовать защитное снаряжение.

Электросамокат является удобным видом передвижения, однако он, как и остальные виды транспорта, требует ответственного отношения и соблюдения правил дорожного движения.

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