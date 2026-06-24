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Могут ли оштрафовать родителей за ДТП, которое спровоцировал 14-летний ребенок на электросамокате

22:54, 24 июня 2026
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К административной ответственности привлекли отца несовершеннолетнего.
Могут ли оштрафовать родителей за ДТП, которое спровоцировал 14-летний ребенок на электросамокате
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В случае если несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет совершили административное правонарушение, управляя электросамокатом, административная ответственность возлагается на родителей.

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Так, в Винницкой области 14-летний подросток совершил ДТП на стадионе, а суд применил ч. 3 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает ответственность родителей.

Что произошло?

Правоохранители установили, что несовершеннолетний совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Статья 124 КУоАП — это норма Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, дорог или иного имущества.

Почему к ответственности привлекли не ребенка, а отца?

Причина заключается в возрасте нарушителя.

Закон устанавливает особые правила для лиц в возрасте от 14 до 16 лет.

Согласно части 3 статьи 184 КУоАП, если ребенок совершает административное правонарушение, предусмотренное Кодексом, административная ответственность возлагается на его родителей.

То есть штраф налагается не на самого ребенка, а на одного из родителей.

В этом деле суд исследовал:

  • протокол об административном правонарушении;
  • рапорт сотрудника полиции;
  • постановление о закрытии уголовного производства;

На основании этих доказательств суд пришел к выводу, что 14-летний подросток действительно совершил нарушение, предусмотренное статьей 124 КУоАП.

Какое решение принял суд?

Поскольку правонарушение совершил подросток в возрасте 14 лет, суд применил часть 3 статьи 184 КУоАП.

К административной ответственности был привлечен отец несовершеннолетнего, и на него был наложен штраф.

Постановление Жмеринского горрайонного суда Винницкой области от 4 декабря 2024 года по делу № 130/3302/24.

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