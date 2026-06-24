Могут ли оштрафовать родителей за ДТП, которое спровоцировал 14-летний ребенок на электросамокате
В случае если несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет совершили административное правонарушение, управляя электросамокатом, административная ответственность возлагается на родителей.
Так, в Винницкой области 14-летний подросток совершил ДТП на стадионе, а суд применил ч. 3 ст. 184 КУоАП, которая предусматривает ответственность родителей.
Что произошло?
Правоохранители установили, что несовершеннолетний совершил правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Статья 124 КУоАП — это норма Кодекса Украины об административных правонарушениях, которая предусматривает ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, дорог или иного имущества.
Почему к ответственности привлекли не ребенка, а отца?
Причина заключается в возрасте нарушителя.
Закон устанавливает особые правила для лиц в возрасте от 14 до 16 лет.
Согласно части 3 статьи 184 КУоАП, если ребенок совершает административное правонарушение, предусмотренное Кодексом, административная ответственность возлагается на его родителей.
То есть штраф налагается не на самого ребенка, а на одного из родителей.
В этом деле суд исследовал:
- протокол об административном правонарушении;
- рапорт сотрудника полиции;
- постановление о закрытии уголовного производства;
На основании этих доказательств суд пришел к выводу, что 14-летний подросток действительно совершил нарушение, предусмотренное статьей 124 КУоАП.
Какое решение принял суд?
Поскольку правонарушение совершил подросток в возрасте 14 лет, суд применил часть 3 статьи 184 КУоАП.
К административной ответственности был привлечен отец несовершеннолетнего, и на него был наложен штраф.
Постановление Жмеринского горрайонного суда Винницкой области от 4 декабря 2024 года по делу № 130/3302/24.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.