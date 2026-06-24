Госслужащую отстранили из-за отсутствия прививки от COVID — она добилась выплаты 64 тысяч грн

Работодатель отстранил сотрудницу, хотя в учреждении была предусмотрена дистанционная работа.

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Шестой апелляционный административный суд подтвердил незаконность отстранения от работы сотрудницы Государственного космического агентства Украины из-за отсутствия вакцинации против COVID-19 и оставил в силе решение о взыскании в ее пользу среднего заработка за время вынужденного прогула. Суд подчеркнул, что хотя законодательство на момент возникновения спора предусматривало возможность обязательной вакцинации и отстранения отдельных категорий работников, работодатель должен был доказать необходимость и пропорциональность применения такой меры в отношении конкретного лица.

Апелляционная инстанция поддержала выводы суда первой инстанции, который признал противоправным приказ об отстранении и присудил сотруднице 64 062,46 грн среднего заработка за время вынужденного прогула.

Обстоятельства дела

Истец работала главным специалистом отдела научных исследований и инноваций департамента космической политики и развития Государственного космического агентства Украины.

В ноябре 2021 года после вступления в силу нормативных актов об обязательной вакцинации отдельных категорий работников агентство обязало сотрудников предоставить документы о вакцинации против COVID-19 либо медицинские заключения о наличии противопоказаний. Сотрудница таких документов не предоставила.

8 ноября 2021 года агентство издало приказ о ее отстранении от работы с 9 ноября 2021 года до устранения причин отстранения, но не дольше срока действия карантина. В марте 2022 года действие приказа было приостановлено в связи с введением военного положения, а в 2024 году сотрудница была уволена в связи с выходом на пенсию.

Считая приказ незаконным, сотрудница обратилась в суд с требованием отменить его и взыскать средний заработок за время вынужденного прогула.

Позиция Государственного космического агентства

Агентство утверждало, что действовало в соответствии с требованиями законодательства.

Ответчик ссылался на то, что государственные служащие центральных органов исполнительной власти относились к категориям работников, для которых вакцинация против COVID-19 была обязательной. Поскольку истец не предоставила ни подтверждение вакцинации, ни медицинское заключение о наличии противопоказаний, работодатель считал отстранение обязательным и прямо вытекающим из действовавших на тот момент нормативных актов.

Что учел суд

Апелляционный суд обратил внимание на правовые выводы Большой Палаты Верховного Суда, изложенные в постановлении от 14 декабря 2022 года по делу №130/3548/21.

Коллегия судей отметила, что законодательство действительно предусматривало возможность отстранения от работы работников, которые отказывались или уклонялись от обязательных профилактических прививок против COVID-19. Вместе с тем само наличие такого механизма не означает автоматической правомерности отстранения в каждом конкретном случае. Суд должен проверить, было ли такое вмешательство необходимым и пропорциональным легитимной цели охраны здоровья населения.

Суд установил, что работодатель не провел индивидуальную оценку должностных обязанностей сотрудницы и не доказал объективную необходимость ее личных контактов с другими людьми при выполнении работы. Также не были приведены доказательства того, что выполнение ее функций связано с повышенными рисками распространения инфекции либо что для нее невозможно организовать дистанционную или надомную работу.

При этом суд учел, что в самом Государственном космическом агентстве еще с 2020 года действовал порядок выполнения государственными служащими задач за пределами административного здания, то есть возможность дистанционной работы была предусмотрена внутренними документами учреждения.

По выводу апелляционной инстанции, работодатель не доказал неотложной необходимости именно отстранения истца от работы и не обосновал невозможность применения менее строгих мер. Поэтому отстранение не соответствовало принципу пропорциональности и было признано противоправным.

Почему присудили выплату

Поскольку приказ об отстранении был признан незаконным, у сотрудницы возникло право на получение среднего заработка за время вынужденного прогула.

Согласно справке работодателя, ее среднедневной заработок составлял 831,98 грн. Период отстранения продолжался с 9 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года и охватывал 77 рабочих дней. Соответственно сумма среднего заработка за время вынужденного прогула составила 64 062,46 грн.

Суд также отдельно отметил, что такая сумма определяется без предварительного удержания налогов и обязательных платежей. Их удержание осуществляется работодателем при исполнении судебного решения как налоговым агентом.

Правовая позиция суда

Суд исходил из того, что законодательство на момент возникновения спора предусматривало возможность обязательной вакцинации против COVID-19 и отстранения от работы отдельных категорий работников. Вместе с тем предметом спора являлась не законность самой вакцинации, а правомерность отстранения конкретной сотрудницы без индивидуальной оценки обстоятельств ее работы.

Апелляционный суд фактически подтвердил подход Большой Палаты Верховного Суда, согласно которому принадлежность работника к категории лиц, для которых была предусмотрена обязательная вакцинация, сама по себе не является достаточным основанием для законного отстранения. Работодатель должен доказать, что такая мера является необходимой и пропорциональной, а достижение цели охраны здоровья невозможно путем применения менее ограничительных мер, в частности дистанционной работы.

Вывод апелляционного суда

Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу Государственного космического агентства Украины без удовлетворения, а решение Ивано-Франковского окружного административного суда по делу 640/32515/21 — без изменений.

Таким образом, приказ об отстранении сотрудницы от работы окончательно признан противоправным, а за ней сохранено право на получение 64 062,46 грн среднего заработка за время вынужденного прогула.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и является окончательным. В соответствии с пунктом 2 части пятой статьи 328 КАС Украины оно не подлежит кассационному обжалованию.

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