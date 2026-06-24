  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Автоматическая запись телефонных разговоров как допустимое доказательство и ВВК как предпосылка действий ТЦК: обзор практики КУС ВС

12:58, 24 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Опубликован обзор практики КУС ВС за май, охватывающий вопросы сроков давности по уголовным делам, ВВК как предпосылки действий ТЦК и СП, допустимости автоматической записи телефонных разговоров как доказательства и другие ключевые правовые позиции в уголовном и уголовном процессуальном праве.
Автоматическая запись телефонных разговоров как допустимое доказательство и ВВК как предпосылка действий ТЦК: обзор практики КУС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КУС ВС за май 2026 года, в котором отражены важные правовые позиции в сфере уголовного и уголовного процессуального права.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– в случае установления виновности лица в совершении уголовного правонарушения, срок давности которого на момент вынесения приговора истёк, суд приговором назначает осуждённому наказание согласно общим принципам, предусмотренным ст. 65 УК Украины, и одновременно освобождает его от этого наказания. Если сроки давности истекли на стадии апелляционного рассмотрения, апелляционный суд, в случае оставления в силе приговора в части осуждения, должен изменить приговор и освободить осуждённое лицо от наказания, определённого судом первой инстанции;

– установление годности военнообязанного к военной службе посредством надлежащим образом проведённой ВВК является обязательной предпосылкой дальнейших действий ТЦК и СП, связанных с вручением повестки и организацией отправки лица в воинскую часть. Это имеет существенное значение для решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины. Если объём медицинского осмотра лица неправомерно сужен, а оформление результатов ВВК о годности к военной службе осуществлено с нарушением установленной процедуры, это свидетельствует об отсутствии в деянии состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины;

– пользователь запрещённой на территории Украины социальной сети «Одноклассники», который по месту своего проживания в Украине в личном профиле распространяет материалы пророссийского характера, становится частью российской информационной пропаганды, направленной против Украины, а потому его действия подлежат квалификации по ст. 436-2 УК Украины как совершённые на территории Украины. Местом совершения данного уголовного правонарушения является не информационное пространство, а территория, где оно было совершено. Отсутствие законодательного определения термина «глорификация» в УК Украины не влияет на возможность привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 436-2 УК Украины.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– автоматическая запись телефонных разговоров, осуществлённая программой, установленной лицом на свой мобильный телефон, и переданная правоохранительным органам, не содержит признаков снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей в понимании НСРД и является допустимым доказательством;

– проведение экспертизы в учреждении, относящемся к системе СБУ, следователи которого осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве, само по себе не может свидетельствовать о предвзятости эксперта при отсутствии других конкретных данных об этом;

– определения, вынесенные судом без выхода в совещательную комнату, заносятся секретарём в журнал судебного заседания. УПК Украины не содержит требований о внесении в приговор суда ходатайств участников процесса, которые были разрешены устно, без выхода в совещательную комнату.

В обзоре также отражены и другие, не менее актуальные правовые позиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд ВС судебная практика Кассационный уголовный суд ТЦК ВВК КУС ВС

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военным упростили процедуру увольнения со службы из-за ухода за родственниками: изменивший приказ Минобороны

Механизм предусматривает сроки проверки до 24 дней, состав комиссий в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также два пути подачи заявления через воинскую часть или непосредственно в ТЦК.

Госстат начнет собирать цены из интернет-магазинов и маркетплейсов, чтобы рассчитать индекс потребительских цен

Информацию из интернет-магазинов, маркетплейсов, сайтов компаний и открытых прайс-листов планируется использовать, в частности, для расчета индекса потребительских цен.

Воинская часть не может отчитываться с опозданием: суд уточнил сроки исполнения решений о выплатах военнослужащим

Суд разъяснил, что срок для подачи отчета об исполнении судебного решения не может определяться произвольно и должен учитывать характер возложенных обязанностей и реальную возможность их исполнения.

Сын нашел завещание матери через 23 года после ее смерти: ВС объяснил, можно ли пересмотреть наследственные права

Обнаружение завещания спустя много лет после оформления наследства само по себе не свидетельствует о существенной ошибке при заключении соглашения о разделе наследственного имущества.

ВСП не рассматрел жалобу судьи Кривенко которго наказали за нецензурную лексику в YouTube

Рассмотрение жалобы судьи из Виннецкой областии, известного провокационными роликами в YouTube, отложили.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]