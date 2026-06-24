Автоматическая запись телефонных разговоров как допустимое доказательство и ВВК как предпосылка действий ТЦК: обзор практики КУС ВС

Опубликован обзор практики КУС ВС за май, охватывающий вопросы сроков давности по уголовным делам, ВВК как предпосылки действий ТЦК и СП, допустимости автоматической записи телефонных разговоров как доказательства и другие ключевые правовые позиции в уголовном и уголовном процессуальном праве.

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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КУС ВС за май 2026 года, в котором отражены важные правовые позиции в сфере уголовного и уголовного процессуального права.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– в случае установления виновности лица в совершении уголовного правонарушения, срок давности которого на момент вынесения приговора истёк, суд приговором назначает осуждённому наказание согласно общим принципам, предусмотренным ст. 65 УК Украины, и одновременно освобождает его от этого наказания. Если сроки давности истекли на стадии апелляционного рассмотрения, апелляционный суд, в случае оставления в силе приговора в части осуждения, должен изменить приговор и освободить осуждённое лицо от наказания, определённого судом первой инстанции;

– установление годности военнообязанного к военной службе посредством надлежащим образом проведённой ВВК является обязательной предпосылкой дальнейших действий ТЦК и СП, связанных с вручением повестки и организацией отправки лица в воинскую часть. Это имеет существенное значение для решения вопроса о наличии или отсутствии в действиях лица состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины. Если объём медицинского осмотра лица неправомерно сужен, а оформление результатов ВВК о годности к военной службе осуществлено с нарушением установленной процедуры, это свидетельствует об отсутствии в деянии состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины;

– пользователь запрещённой на территории Украины социальной сети «Одноклассники», который по месту своего проживания в Украине в личном профиле распространяет материалы пророссийского характера, становится частью российской информационной пропаганды, направленной против Украины, а потому его действия подлежат квалификации по ст. 436-2 УК Украины как совершённые на территории Украины. Местом совершения данного уголовного правонарушения является не информационное пространство, а территория, где оно было совершено. Отсутствие законодательного определения термина «глорификация» в УК Украины не влияет на возможность привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 436-2 УК Украины.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– автоматическая запись телефонных разговоров, осуществлённая программой, установленной лицом на свой мобильный телефон, и переданная правоохранительным органам, не содержит признаков снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей в понимании НСРД и является допустимым доказательством;

– проведение экспертизы в учреждении, относящемся к системе СБУ, следователи которого осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве, само по себе не может свидетельствовать о предвзятости эксперта при отсутствии других конкретных данных об этом;

– определения, вынесенные судом без выхода в совещательную комнату, заносятся секретарём в журнал судебного заседания. УПК Украины не содержит требований о внесении в приговор суда ходатайств участников процесса, которые были разрешены устно, без выхода в совещательную комнату.

В обзоре также отражены и другие, не менее актуальные правовые позиции.

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