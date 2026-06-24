  1. В Украине

Украина и Албания закрепили партнерство на 10 лет: Владимир Зеленский подписал закон

14:10, 24 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Что предусматривает документ о долгосрочной поддержке.
Украина и Албания закрепили партнерство на 10 лет: Владимир Зеленский подписал закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский подписал закон 4890-IX, который ратифицирует Соглашение о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Напомним, что внесенный Президентом проект Закона Украины №0357 «О ратификации Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания» 28 мая одобрила Верховная Рада.

Цель Закона — выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения о долгосрочном сотрудничестве и поддержке между Украиной и Республикой Албания. Соглашение было подписано 21 января 2025 года в г. Давосе.

Решение Парламента позволит привлекать помощь в течение десятилетнего срока от Республики Албания в военной, разведывательной, финансовой, гуманитарной и политической сферах в соответствии с обязательствами, в частности взятыми на себя Республикой Албания в рамках Совместной декларации о поддержке Украины «Совместная декларация G7». Соответствующая декларация была принята 12 июля 2023 года лидерами Большой семерки — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, а также президентами Европейского совета и Европейской комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Верховная Рада Украины закон законопроект Украина

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Соответствует ли Конституции конкурс на Генпрокурора: предложенная модель не имеет аналогов в большинстве стран ЕС

Анализ европейской практики доказывает, что независимо от выбранной модели назначения генерального прокурора, определяющим фактором ее эффективности является наличие надежных процедурных гарантий защиты от политического влияния.

Дию и госреестры будут защищать ЕС-эксперты: государство получило доступ к киберрезерву

В случае масштабных кибератак, Украина сможет вызвать европейские команды реагирования для защиты и восстановления критических цифровых систем.

Военным упростили процедуру увольнения со службы из-за ухода за родственниками: изменивший приказ Минобороны

Механизм предусматривает сроки проверки до 24 дней, состав комиссий в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, а также два пути подачи заявления через воинскую часть или непосредственно в ТЦК.

Госстат начнет собирать цены из интернет-магазинов и маркетплейсов, чтобы рассчитать индекс потребительских цен

Информацию из интернет-магазинов, маркетплейсов, сайтов компаний и открытых прайс-листов планируется использовать, в частности, для расчета индекса потребительских цен.

Воинская часть не может отчитываться с опозданием: суд уточнил сроки исполнения решений о выплатах военнослужащим

Суд разъяснил, что срок для подачи отчета об исполнении судебного решения не может определяться произвольно и должен учитывать характер возложенных обязанностей и реальную возможность их исполнения.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]