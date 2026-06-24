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Україна та Албанія закріпили партнерство на 10 років: Володимир Зеленський підписав закон

14:10, 24 червня 2026
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Що передбачає документ про довгострокову підтримку.
Україна та Албанія закріпили партнерство на 10 років: Володимир Зеленський підписав закон
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Президент Володимир Зеленський підписав закон 4890-IX, який ратифікує Угоду про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія.

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Нагадаємо, що внесений Президентом проєкт Закону України №0357 «Про ратифікацію Угоди про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія» 28 травня схвалила Верховна Рада.

Мета Закону – виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності Угодою про довгострокове співробітництво та підтримку між Україною та Республікою Албанія. Угода була підписана 21 січня 2025 року в м. Давосі.

Рішення Парламенту дозволить залучати допомогу протягом десятирічного терміну від Республіки Албанія у військовій, розвідувальній, фінансовій, гуманітарній та політичній сферах відповідно до зобов’язань, зокрема взятих на себе Республікою Албанія в рамках Спільної декларації про підтримку України «Спільна декларація G7». Відповідна декларація була ухвалена 12 липня 2023 року лідерами Великої Сімки – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, а також президентами Європейської Ради та Європейської Комісії.

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Верховна Рада України закон законопроект Україна

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