Військовий доводив, що цироз печінки виник під час служби — що вирішив суд у спорі з ВЛК

Чи може цироз печінки вважатися наслідком військової служби: рішення апеляційного суду.

Фото: armyinform

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Військовослужбовець, якого звільнили зі служби за станом здоров’я через цироз печінки, намагався через суд оскаржити висновок військово-лікарської комісії про те, що його захворювання не пов’язане з проходженням військової служби. Він стверджував, що до проходження служби був визнаний придатним, а стан здоров’я погіршився вже під час служби.

Третій апеляційний адміністративний суд залишив його скаргу без задоволення. Суд наголосив, що встановлення причинного зв’язку між захворюванням і військовою службою належить до компетенції ВЛК, а адміністративний суд не уповноважений оцінювати правильність медичних висновків комісії та встановлювати діагнози замість неї.

Обставини справи

У липні 2025 року військовослужбовець звернувся до суду з позовом до 20-ї Регіональної військово-лікарської комісії. Він просив визнати протиправним і скасувати пункт свідоцтва про хворобу від 9 січня 2025 року, яким було визначено, що його захворювання «не пов’язане з проходженням військової служби», а також зобов’язати комісію переглянути цей висновок.

З матеріалів справи випливає, що у позивача діагностували цироз печінки, асоційований з вірусом гепатиту С, із низкою ускладнень, зокрема портальною гіпертензією, варикозним розширенням вен стравоходу та шлунка, печінково-клітинною недостатністю і вторинною тромбоцитопенією. У свідоцтві про хворобу ВЛК зазначила, що це захворювання не пов’язане з проходженням військової служби.

На підставі цього висновку військовослужбовця звільнили у відставку за станом здоров’я та виключили зі списків особового складу військової частини. Пізніше йому було встановлено ІІІ групу інвалідності внаслідок загального захворювання.

Позиція позивача

Позивач вважав, що висновок ВЛК є помилковим. Він посилався на те, що станом на червень 2024 року був визнаний придатним до військової служби, а під час проходження служби неодноразово проходив лікування.

На його думку, захворювання загострилося саме під час проходження військової служби, тому висновок про відсутність причинного зв’язку між хворобою та службою є необґрунтованим.

Чому суди відмовили у задоволенні позову

Дніпропетровський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд погодився з цим висновком.

Колегія суддів звернула увагу, що відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України встановлення причинного зв’язку захворювань із проходженням військової служби належить до повноважень військово-лікарських комісій.

Суди також врахували, що позивач не надав довідок про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку зі збройною агресією РФ. В апеляційній скарзі у справі 160/19999/25 він прямо зазначив, що участі в таких заходах не брав.

Висновки апеляційного суду

Суд окремо наголосив, що відповідно до статті 70 Закону «Основи законодавства України про охорону здоров’я» саме військово-лікарські комісії визначають придатність до військової служби та встановлюють причинний зв’язок захворювань, поранень і травм із військовою службою.

Апеляційний суд погодився з висновком першої інстанції про те, що перевірка правильності рішення ВЛК виключно за медичними показниками не належить до компетенції адміністративного суду. Визначення наявності або відсутності певного діагнозу, а також встановлення придатності чи непридатності особи до військової служби за результатами медичного обстеження є дискреційними повноваженнями ВЛК.

З огляду на це Третій апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили з дня її ухвалення та може бути оскаржена до Верховного Суду в касаційному порядку.

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