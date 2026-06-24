Україна ратифікувала угоду з Францією про залучення 71 млн євро грантів на відбудову

Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Грантової угоди з Францією, що створює правові підстави для залучення 71 млн євро грантів на відбудову критичної інфраструктури України.

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Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Грантової угоди між урядами України та Французької Республіки щодо підтримки критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України №4891-IX (законопроєкт №0374).

Угоду було підписано 20 лютого 2026 року в Києві. Її ратифікація створює правові підстави для залучення 71 млн євро грантових коштів уряду Франції, які спрямують на відновлення критичної інфраструктури.

Фінансування передбачається спрямувати, зокрема, на проєкти у сферах охорони здоров’я, енергетики, інфраструктури, сільського господарства, водопостачання, водовідведення та іригації, переробки відходів, протимінної діяльності, житлового будівництва та цифрових технологій.

Гранти будуть використовуватися для закупівлі французьких товарів та послуг, які можуть бути використані в рамках реалізації проєктів, що виконуються французькими постачальниками. Також - для закупівлі українських товарів та послуг або товарів та послуг з третіх країн, які можуть бути використані для реалізації проєктів (не може перевищувати 50% від суми грантів).

Реалізація Грантової угоди забезпечить пришвидшення відновлення України від наслідків збройної агресії РФ.

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