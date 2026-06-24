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Украина ратифицировала соглашение с Францией о привлечении 71 млн евро грантов на восстановление

12:23, 24 июня 2026
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Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Грантового соглашения с Францией, создающий правовые основания для привлечения 71 млн. евро грантов на восстановление критической инфраструктуры Украины.
Украина ратифицировала соглашение с Францией о привлечении 71 млн евро грантов на восстановление
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Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Грантового соглашения между правительствами Украины и Французской Республики о поддержке критической инфраструктуры и приоритетных секторов экономики Украины №4891-IX (законопроект №0374).

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Соглашение было подписано 20 февраля 2026 года в Киеве. Его ратификация создаёт правовые основания для привлечения 71 млн евро грантовых средств правительства Франции, которые будут направлены на восстановление критической инфраструктуры.

Финансирование планируется направить, в частности, на проекты в сферах здравоохранения, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, водоснабжения, водоотведения и ирригации, переработки отходов, противоминной деятельности, жилищного строительства и цифровых технологий.

Гранты будут использоваться для закупки французских товаров и услуг, которые могут быть использованы в рамках реализации проектов, выполняемых французскими поставщиками. Также — для закупки украинских товаров и услуг или товаров и услуг из третьих стран, которые могут быть использованы для реализации проектов (не более 50% от суммы грантов).

Реализация Грантового соглашения обеспечит ускорение восстановления Украины от последствий вооружённой агрессии РФ.

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закон Украина Франция Владимир Зеленский

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