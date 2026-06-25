Военнослужащие могут получить компенсацию даже за вещи, которые фактически не получили во время службы: решение ВС

В каких случаях государство обязано выплатить деньги за вещевое имущество.

Фото: АрмияInform

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Может ли мобилизованный военнослужащий получить деньги за форму и другое вещевое имущество, которое ему полагалось, но так и не было выдано во время службы? Верховный Суд по делу №560/17635/24 подчеркнул: невыдача имущества не означает утрату права на компенсацию его стоимости.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда пришел к выводу, что мобилизованные военнослужащие не утрачивают право на денежную компенсацию. Суд отменил решения двух инстанций, которые отказали военнослужащему в такой компенсации, и направил дело на новое рассмотрение.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда по делу №560/17635/24 пришел к выводу, что мобилизованные военнослужащие не утрачивают права на денежную компенсацию за вещевое имущество, которое им подлежало выдаче, но фактически не было получено во время службы. Суд отменил решения двух инстанций, которые отказали военнослужащему в такой компенсации, и направил дело на новое рассмотрение.

Обстоятельства дела

Истец проходил военную службу по призыву во время мобилизации в воинской части.

Приказом командира воинской части от 19 августа 2024 года он был уволен в запас по состоянию здоровья. Далее приказом от 28 августа 2024 года военнослужащий был исключен из списков личного состава и всех видов обеспечения.

После увольнения бывший военнослужащий обратился к командованию с заявлением о предоставлении справки о стоимости вещевого имущества, которое ему подлежало выдаче, а также о выплате денежной компенсации за не полученные вещи. Однако ответа на обращение он не получил.

Считая такое бездействие противоправным, истец обратился в административный суд.

В иске истец просил:

признать противоправным бездействие воинской части относительно неначисления и невыплаты компенсации за не полученное вещевое имущество;

обязать воинскую часть начислить и выплатить соответствующую компенсацию за период службы с 15 января по 28 августа 2024 года.

Хмельницкий окружной административный суд и Седьмой апелляционный административный суд отказали в удовлетворении иска. Суды исходили из того, что согласно пункту 29 раздела V Инструкции №232 военнослужащим, проходившим службу по призыву во время мобилизации, при увольнении не выдаются предметы вещевого имущества личного пользования, которые они не получили во время службы. Таким образом, у истца при увольнении не возникает права на получение таких вещей. Соответственно, у ответчика не возникло и обязанности по выплате истцу соответствующей денежной компенсации.

Позиция Верховного Суда

Рассматривая дело, Верховный Суд отметил, что предметом спора является право военнослужащего на получение денежной компенсации за не полученное вещевое имущество за период прохождения службы с 15 января по 28 августа 2024 года.

Верховный Суд напомнил, что право на денежную компенсацию возникает с момента, когда военнослужащий приобретает право на получение конкретного предмета вещевого имущества в соответствии с установленными нормами обеспечения, однако фактически его не получает. При этом выплата компенсации осуществляется, в частности, при увольнении с военной службы.

Коллегия судей обратила внимание на правовую позицию, изложенную Верховным Судом в постановлении от 24 июня 2025 года по делу №560/4729/24. В ней указано, что пункт 29 раздела V Инструкции №232 направлен на сохранение вещевого имущества в воинских частях для дальнейшего обеспечения других военнослужащих, однако эта норма не ограничивает право лица на получение денежной компенсации за имущество, которое подлежало выдаче, но не было получено во время службы. Кроме того, подзаконный нормативный акт не может сужать право на компенсацию, гарантированное статьей 9-1 Закона Украины «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей».

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу, что сам по себе факт невыдачи вещевого имущества при увольнении мобилизованного военнослужащего не лишает его права на получение компенсации его стоимости.

В то же время суд отметил, что суды первой и апелляционной инстанций не выяснили обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения спора. В частности, они не установили, приобрел ли истец право на получение конкретных предметов вещевого имущества в соответствии с нормами обеспечения, были ли такие предметы фактически выданы во время прохождения службы, а также не определили перечень невыданного имущества и возможный размер компенсации.

Поскольку эти обстоятельства остались не исследованными, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Хмельницкого окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда, а дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вместе с тем при рассмотрении аналогичных споров суд кассационной инстанции придерживается устоявшейся правовой позиции. Аналогичный подход изложен в постановлении Верховного Суда по делу №560/4729/24 от 24 июня 2025 года.

Верховный Суд пришел к выводу, что пункт 29 раздела V Инструкции №232 не может быть основанием для отказа в выплате военнослужащему денежной компенсации за не полученное вещевое имущество.

Верховный Суд подчеркнул, что право военнослужащего на денежную компенсацию стоимости не полученного вещевого имущества определяется законом и возникает с момента, когда наступает срок получения соответствующих предметов вещевого обеспечения по нормам, однако такие предметы фактически не были выданы во время прохождения службы.

Суд отдельно отметил, что выплата такой компенсации не может ставиться в зависимость от ограничений, предусмотренных подзаконными нормативными актами, в частности пунктом 29 раздела V Инструкции №232, поскольку эта норма направлена исключительно на организацию сохранения вещевого имущества в воинских частях в особый период и не изменяет и не сужает законодательно установленное право на компенсацию.

Верховный Суд также подтвердил, что порядок выплаты денежной компенсации определяется Кабинетом Министров Украины, однако такой порядок не может ограничивать само право, гарантированное Законом Украины №2011-XII «О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей».

В то же время кассационный суд обратил внимание, что для правильного разрешения спора необходимо установить фактические обстоятельства обеспечения истца вещевым имуществом во время службы: приобрел ли он право на конкретные предметы согласно нормам обеспечения, были ли они фактически выданы, а также определить объем невыданного имущества и соответствующий размер денежной компенсации.

Эти решения свидетельствуют о том, что компенсация за не полученное вещевое имущество подлежит выплате по закону и не может быть ограничена подзаконными актами.

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