БП ВС отступила от позиции 2016 года относительно статьи 69-1 УК: искреннего раскаяния недостаточно

БП ВС разъяснила, что для применения специальных правил назначения наказания, предусмотренных статьей 69-1 УК Украины, недостаточно лишь искреннего раскаяния и признания вины.

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Вопрос применения статьи 69-1 УК Украины вызывал дискуссии в судебной практике, особенно по делам, где уголовным правонарушением фактически не был причинен ущерб или вред конкретному потерпевшему.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала о передаче дела № 214/2983/24 на рассмотрение БП ВС для решения вопроса об отступлении от вывода Верховного Суда Украины относительно применения статьи 69-1 УК Украины в случаях, когда преступлением не причинен ущерб или вред.

В постановлении от 27 мая 2026 года по делу № 214/2983/24 Большая Палата Верховного Суда рассмотрела вопрос условий применения данной нормы и сформулировала обязательный для правоприменения вывод.

Суд также отступил от вывода Верховного Суда Украины, изложенного в постановлении от 14 апреля 2016 года по делу № 5-23кс(15)16.

Обстоятельства дела

Местный суд признал обвиняемого виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта психотропных веществ и прекурсоров, а также в незаконном приобретении и хранении прекурсоров. Ему было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

При назначении наказания суд признал смягчающим обстоятельством искреннее раскаяние, не установил обстоятельств, отягчающих наказание, однако не применил положения статьи 69-1 УК Украины.

Апелляционный суд согласился с таким подходом. Впоследствии прокурор обратился с кассационной жалобой, считая, что при наличии искреннего раскаяния, признания вины и отсутствии отягчающих обстоятельств суды должны были применить специальные правила назначения наказания, предусмотренные статьей 69-1 УК Украины.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Суд подчеркнул, что в соответствии с частью первой статьи 69-1 УК Украины при наличии обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 66 данного Кодекса, отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, а также при признании обвиняемым своей вины срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей санкцией статьи (санкцией части статьи) Особенной части данного Кодекса.

БП ВС отметила, что анализ части первой статьи 69-1 УК Украины указывает на то, что основанием для ее применения является совокупность следующих условий: 1) наличие обстоятельств, смягчающих наказание, предусмотренных пунктами 1 и 2 части первой статьи 66 данного Кодекса; 2) отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание; 3) признание обвиняемым своей вины.

Редакция пункта 1 части первой статьи 66 УК Украины с использованием запятой и союза «или» указывает на то, что им предусмотрены три самостоятельных обстоятельства, смягчающих назначаемое наказание: 1) явка с повинной; 2) искреннее раскаяние; 3) активное содействие раскрытию уголовного правонарушения.

Наличие как минимум одного из указанных обстоятельств в контексте статьи 66 УК Украины является достаточным основанием для его учета судом при назначении наказания.

Суд также обратил внимание на то, что согласно пункту 2 части первой статьи 66 УК Украины обстоятельствами, смягчающими наказание, являются добровольное возмещение причиненного ущерба либо устранение причиненного вреда.

То есть редакция данного пункта части первой статьи 66 УК Украины с использованием союза «или» указывает на то, что в нем предусмотрены два самостоятельных обстоятельства, смягчающих назначаемое наказание: 1) добровольное возмещение причиненного ущерба; 2) добровольное устранение причиненного вреда.

БП ВС обратила внимание, что в отличие от пунктов 1 и 2 части первой статьи 66 УК Украины, в которых для обозначения смягчающих обстоятельств используется запятая или союз «или», в части первой статьи 69-1 данного Кодекса употреблен союз «и», который по правилам законодательной техники используется для объединения отдельных составляющих/признаков/условий, только совокупность которых дает основания для применения соответствующего положения законодательства.

Также в названии и части первой статьи 69-1 УК Украины говорится о назначении наказания при наличии обстоятельств (множественное число), смягчающих наказание, а не обстоятельства (единственное число), смягчающего наказание.

По убеждению Большой Палаты, пункт 2 части первой статьи 66 УК Украины охватывает фактически причиненный вред и фактически причиненный ущерб потерпевшему как последствия уголовно-противоправного деяния, а не «вред», который заключается лишь в самом факте нарушения уголовно-правового запрета.

Следовательно, назначение наказания с учетом положений части первой статьи 69-1 УК Украины может осуществляться только при наличии как минимум одного обстоятельства, предусмотренного пунктом 1 (явка с повинной, искреннее раскаяние или активное содействие раскрытию преступления) и пунктом 2 (добровольное возмещение причиненного ущерба либо устранение причиненного вреда) части первой статьи 66 УК Украины, а также при признании обвиняемым своей вины и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание.

Отсутствие хотя бы одной из указанных составляющих исключает применение части первой статьи 69-1 УК Украины.

То есть независимо от конструкции состава уголовного правонарушения (материальный, формальный, усеченный) суд обязан установить, имеются ли фактические основания для применения смягчающего обстоятельства, предусмотренного пунктом 2 части первой статьи 66 УК Украины.

Это означает, что в материалах производства должны содержаться доказательства того, что вред (материальный или нематериальный) существовал и был устранен. Если вред не был причинен, то условие пункта 2 части первой статьи 66 УК Украины не выполнено, а следовательно отсутствуют основания для применения статьи 69-1 УК Украины.

Вместе с тем в постановлении от 14 апреля 2016 года по делу № 5-23кс(15)16 Верховный Суд Украины пришел к выводу, что статья 69-1 УК Украины может применяться при наличии искреннего раскаяния и отсутствии отягчающих обстоятельств даже тогда, когда преступлением не причинены ущерб или вред.

Такой подход суд обосновал тем, что степень общественной опасности преступлений без причинения вреда является более низкой. В то же время БП ВС отметила, что эти мотивы не вызывают сомнений, если речь идет об уголовных правонарушениях с материальным составом, где основанием криминализации является именно причинение общественно опасных последствий.

При этом статья 68 УК Украины с целью реализации принципа дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности закрепляет специальные правила назначения наказания за неоконченное уголовное правонарушение, когда оно не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли виновного лица, в частности в тех случаях, когда не наступили общественно опасные последствия, предусмотренные диспозицией статьи Особенной части УК Украины.

Таким образом, это не исключает возможности применения положений статьи 69-1 УК Украины при совершении уголовных правонарушений с формальным или усеченным составом.

Однако и в таких случаях необходимо установить факт причинения и устранения вреда либо возмещения ущерба.

БП ВС подчеркнула, что применение статьи 69-1 УК Украины требует установления и подтверждения доказательствами факта возмещения ущерба либо устранения причиненного вреда.

В связи с этим суд отступил от вывода Верховного Суда Украины, изложенного в постановлении от 14 апреля 2016 года по делу № 5-23кс(15)16, согласно которому при назначении наказания с применением статьи 69-1 УК Украины добровольное возмещение причиненного ущерба либо устранение причиненного вреда не учитывается в случаях, когда такой ущерб или вред уголовным правонарушением не были причинены.

Руководствуясь изложенным, Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решения судов предыдущих инстанций и отказала в удовлетворении кассационной жалобы прокурора.

Этим решением Большая Палата Верховного Суда фактически сформировала новый подход к применению статьи 69-1 УК Украины, который будет иметь значение для дальнейшей практики назначения наказания в уголовных производствах.

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