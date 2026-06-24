Программу «єЯсла» планируют расширить для ФЛП, самозанятых лиц и работающих по гражданско-правовым договорам

Программу «єЯсла» собираются расширить для ФОП, самозанятых лиц и работающих по гражданско-правовым договорам, чтобы охватить все категории официально занятых родителей, которые платят налоги и ЕСВ.

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В Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отметили, что подходы к государственной поддержке семей с детьми должны учитывать всех официально занятых лиц, которые уплачивают налоги.

Отмечается, что законопроект №15265 направлен на расширение права на государственную помощь «єЯсла» для физических лиц-предпринимателей и самозанятых лиц.

В Комитете также сообщили, что продолжают поступать обращения от родителей по еще одной проблеме — речь идет о лицах, которые официально работают по гражданско-правовым договорам.

Это граждане, которые фактически имеют полную занятость, получают официальный доход, за которых уплачивается ЕСВ, вносят вклад в экономику государства и обеспечивают поступления в бюджет, однако из-за действующих нормативных ограничений не могут воспользоваться программой «єЯсла».

В Комитете считают, что озвученные в обращениях предложения заслуживают внимания и должны быть проработаны при подготовке законопроекта №15265 ко второму чтению. Там подчеркивают необходимость обеспечить справедливый механизм предоставления помощи «єЯсла», который не оставит без внимания отдельные категории работающих родителей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Верховной Раде зарегистрирована инициатива, предусматривающая предоставление права на государственную помощь в рамках программы «єЯсла» женщинам, зарегистрированным как физические лица-предприниматели.

Документом предлагается внести изменения в статью 12-6 Закона «О государственной помощи семьям с детьми». Согласно новой редакции, право на помощь будут иметь мать или другой законный представитель ребенка, которые фактически осуществляют уход за ним и либо работают в режиме полного рабочего времени, либо являются физическими лицами-предпринимателями или лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство фактически исключает таких родителей из системы государственной поддержки, хотя они участвуют в экономической жизни страны, платят налоги и единый социальный взнос.

Также отмечается, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета. Выплаты планируется финансировать в пределах уже предусмотренных бюджетных назначений на социальную защиту детей и семей.

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