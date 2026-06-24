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Програму «єЯсла» готуються розширити для ФОП, самозайнятих осіб і працюючих за ЦПД

15:58, 24 червня 2026
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Програму «єЯсла» збираються розширити для ФОП, самозайнятих осіб і працюючих за цивільно-правовими договорами, щоб охопити всі категорії офіційно зайнятих батьків, які сплачують податки та ЄСВ.
Програму «єЯсла» готуються розширити для ФОП, самозайнятих осіб і працюючих за ЦПД
фото ілюстративне: Getty Images
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У Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики зазначили, що підходи до державної підтримки сімей з дітьми мають враховувати всіх офіційно зайнятих осіб, які сплачують податки.

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Зазначається, що законопроєкт №15265 спрямований на розширення права на державну допомогу «єЯсла» для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб.

У Комітеті зазначили, що до них продовжують надходити звернення від батьків щодо ще однієї проблеми — йдеться про осіб, які офіційно працюють за цивільно-правовими договорами.

Це громадяни, які фактично мають повну зайнятість, отримують офіційний дохід, за яких сплачується ЄСВ, роблять внесок в економіку держави та забезпечують надходження до бюджету, однак через чинні нормативні обмеження не можуть скористатися програмою «єЯсла».

У Комітеті вважають, що озвучені у зверненнях пропозиції заслуговують на увагу та мають бути опрацьовані під час підготовки законопроєкту №15265 до другого читання. Там наголошують на необхідності забезпечити справедливий механізм надання допомоги «єЯсла», який не залишатиме поза увагою окремі категорії працюючих батьків.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Верховній Раді зареєстровано ініціативу, яка передбачає надання права на державну допомогу в межах програми «єЯсла» жінкам, зареєстрованим як фізичні особи-підприємці. 

Документом пропонується внести зміни до статті 12-6 Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Відповідно до нової редакції, право на допомогу матимуть мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснюють догляд за нею та або працюють у режимі повного робочого часу, або є фізичними особами-підприємцями чи особами, що провадять незалежну професійну діяльність.

Автори ініціативи наголошують, що чинне законодавство фактично виключає таких батьків із системи державної підтримки, хоча вони беруть участь в економічному житті країни, сплачують податки та єдиний соціальний внесок.

Також зазначається, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Виплати планується фінансувати в межах уже передбачених бюджетних призначень на соціальний захист дітей та сімей.

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Верховна Рада України законопроект діти ФОП

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