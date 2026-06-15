Програму «єЯсла» можуть розширити на матерів, які зареєстровані як ФОПи

Матері-ФОПи можуть зрівнятися у правах на виплати з найманими працівницями.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

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Програма державної підтримки «єЯсла», яка покликана допомогти батькам поєднувати виховання маленьких дітей із роботою, може стати доступною для значно ширшого кола українських родин. У Верховній Раді зареєстровано законодавчі ініціативи, спрямовані на те, щоб право на отримання допомоги для догляду за дитиною мали не лише наймані працівники, а й фізичні особи-підприємці та самозайняті особи. Наразі триває опрацювання механізмів, які дозволять забезпечити цільове використання державних коштів і водночас усунути нерівність у доступі до соціальної підтримки залежно від форми зайнятості батьків.

Програму «єЯсла» пропонують поширити на ФОПів

У Верховній Раді зареєстровано ініціативу, яка передбачає надання права на державну допомогу в межах програми «єЯсла» жінкам, зареєстрованим як фізичні особи-підприємці.

Зазначається, що за чинним законодавством участь у програмі можуть брати батьки або інші законні представники дитини, які фактично здійснюють догляд за нею та після цього повернулися до роботи у режимі повного робочого часу. На практиці така конструкція поширюється переважно на найманих працівників.

Водночас жінки, які ведуть підприємницьку діяльність, також сплачують податки та єдиний соціальний внесок, поєднуючи роботу з доглядом за дитиною, однак наразі не можуть скористатися програмою державної підтримки.

Інаціатива має усунути таку нерівність і надати можливість жінкам-підприємницям отримувати допомогу нарівні з найманими працівницями.

Також повідомляється, що уряд загалом підтримує ідею розширення програми, однак наразі опрацьовується механізм контролю, який дозволить перевіряти, що виділені державою кошти спрямовуються саме на оплату послуг з догляду за дитиною, а не використовуються для інших потреб.

Що передбачає законопроєкт №15265

Раніше у парламенті було зареєстровано законопроєкт №15265, який пропонує поширити право на допомогу «єЯсла» не лише на фізичних осіб-підприємців, а й на осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Йдеться, зокрема, про адвокатів, нотаріусів, аудиторів та інших самозайнятих осіб.

Документом пропонується внести зміни до статті 12-6 Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». Відповідно до нової редакції, право на допомогу матимуть мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснюють догляд за нею та або працюють у режимі повного робочого часу, або є фізичними особами-підприємцями чи особами, що провадять незалежну професійну діяльність.

Автори ініціативи наголошують, що чинне законодавство фактично виключає таких батьків із системи державної підтримки, хоча вони беруть участь в економічному житті країни, сплачують податки та єдиний соціальний внесок.

Також зазначається, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Виплати планується фінансувати в межах уже передбачених бюджетних призначень на соціальний захист дітей та сімей.

Альтернативний законопроєкт №15265-1

Крім основного документа, до Верховної Ради внесено альтернативний законопроєкт №15265-1.

У пояснювальній записці до нього вказано, що чинна редакція Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» фактично поширює механізм надання допомоги лише на найманих працівників, оскільки критерій виходу на роботу у режимі повного робочого часу пов’язаний із трудовими відносинами та нормами трудового законодавства.

Водночас діяльність фізичних осіб-підприємців є господарською діяльністю і не передбачає встановленого режиму робочого часу. Через це вимога щодо підтвердження роботи у режимі повного робочого часу не може бути застосована до підприємців та самозайнятих осіб.

Автори альтернативного законопроєкту пропонують законодавчо закріпити право на отримання допомоги «єЯсла» для осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною та є фізичними особами-підприємцями або провадять незалежну професійну діяльність.

Однією з ключових відмінностей альтернативної ініціативи є положення про можливість застосування закону з моменту виникнення права на допомогу «єЯсла» загалом, тобто з початку 2026 року, що, на думку авторів документа, дозволить усунути дискримінацію щодо таких батьків.

Також документ враховує необхідність виконання податкових зобов’язань самозайнятими особами.

Які зміни можуть отримати батьки

У разі ухвалення одного із законопроєктів право на державну допомогу для догляду за дитиною зможуть отримувати батьки незалежно від форми їхньої зайнятості.

Ініціативи спрямовані на усунення законодавчої прогалини щодо доступу до програми «єЯсла», забезпечення рівних умов для найманих працівників, підприємців і самозайнятих осіб, підтримку сімей із малолітніми дітьми та створення додаткових можливостей для поєднання батьківства з підприємницькою або професійною діяльністю.

У разі ухвалення відповідних змін Кабінет Міністрів має привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства.

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