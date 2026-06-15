  1. В Україні

Зеленський запропонував зустрітися з Путіним на саміті G7

15:04, 15 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зеленський заявив, що запропонував зустріч із Путіним на саміті G7 у Франції за участі лідерів США та ЄС.
Зеленський запропонував зустрітися з Путіним на саміті G7
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив 15 червня, що запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустрітися на саміті G7 у Франції цього тижня для переговорів.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час G7, тому що там буде Трамп і там буде Макрон, тобто Європа плюс Америка. Це хороша, я думаю, дуже хороша можливість зустрітися всім разом», — сказав Зеленський журналістам.

«Європа і Сполучені Штати погодилися, а Росія знову продемонструвала, що... вони не готові говорити», — додав він.

У відкритому листі до Путіна цього місяця Зеленський запропонував провести особисту зустріч. У відповідь Путін публічно заявив, що не бачить причин для такої зустрічі.

За словами Зеленського, його головним пріоритетом на зустрічі G7 буде забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони для захисту від російських ударів.

«У нас будуть зустрічі з європейцями, а також із президентом Трампом; ми говоритимемо з ним про те, як змусити Путіна припинити цю війну», — сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський переговори

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Для мобілізованих пропонують знизити покарання за СЗЧ з 10 до 2 років увʼязнення

В Україні пропонують дозволити судам застосовувати іспитовий термін до мобілізованих учасників бойових дій, які вчинили СЗЧ, визнаючи фактори психологічного вигорання та недоліків у командуванні.

У Вінниці іноземець навчався у коледжі, який не мав ліцензії: ВС зобов'язав заклад повернути гроші за навчання

Верховний Суд підтвердив, що заклад освіти не має права укладати договір про підготовку іноземця без відповідної ліцензії, а сплачені за таким договором кошти підлягають поверненню.

Верховний Суд скасував вирок за ухилення від мобілізації через порушення ВЛК

Чи є відмова від повістки злочином, якщо військовозобов’язаний оскаржує свій стан здоров’я.

ДПС не може відмовляти бізнесу без конкретних причин — ВС про блокування податкових накладних

Верховний Суд зазначив, що формальні відмови без конкретизації підстав не відповідають вимогам адміністративної процедури.

За втрату гуманітарки та товарів на складах будуть платити керівники: у Раді пропонують змінити митні правила

У Верховній Раді пропонують запровадити солідарну відповідальність за втрату товарів на митних складах і гуманітарної допомоги.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]