Зеленський запропонував зустрітися з Путіним на саміті G7

Зеленський заявив, що запропонував зустріч із Путіним на саміті G7 у Франції за участі лідерів США та ЄС.

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Президент України Володимир Зеленський заявив 15 червня, що запропонував очільнику Кремля Володимиру Путіну зустрітися на саміті G7 у Франції цього тижня для переговорів.

«Ми передали повідомлення, що готові зустрітися з Путіним під час G7, тому що там буде Трамп і там буде Макрон, тобто Європа плюс Америка. Це хороша, я думаю, дуже хороша можливість зустрітися всім разом», — сказав Зеленський журналістам.

«Європа і Сполучені Штати погодилися, а Росія знову продемонструвала, що... вони не готові говорити», — додав він.

У відкритому листі до Путіна цього місяця Зеленський запропонував провести особисту зустріч. У відповідь Путін публічно заявив, що не бачить причин для такої зустрічі.

За словами Зеленського, його головним пріоритетом на зустрічі G7 буде забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони для захисту від російських ударів.

«У нас будуть зустрічі з європейцями, а також із президентом Трампом; ми говоритимемо з ним про те, як змусити Путіна припинити цю війну», — сказав він.

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