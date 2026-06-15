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Наталю Сарат обрано головою Довгинцівського райсуду Кривого Рогу

19:51, 15 червня 2026
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Наталю Сарат обрано головою з 15 червня строком на три роки.
Наталю Сарат обрано головою Довгинцівського райсуду Кривого Рогу
Фото: dv.dp.court.gov.ua
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У Довгинцівському районному суді міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

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Зазначається, що рішенням зборів суддів Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області № 9 від 4 червня 2026 року суддю Сарат Наталю Олександрівну обрано головою суду з 15 червня 2026 року строком на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області. 

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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суд суддя

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