Наталю Сарат обрано головою Довгинцівського райсуду Кривого Рогу

Наталю Сарат обрано головою з 15 червня строком на три роки.

Фото: dv.dp.court.gov.ua

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У Довгинцівському районному суді міста Кривого Рогу Дніпропетровської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Зазначається, що рішенням зборів суддів Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області № 9 від 4 червня 2026 року суддю Сарат Наталю Олександрівну обрано головою суду з 15 червня 2026 року строком на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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