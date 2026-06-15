Наталью Сарат избрали председателем Долгинцевского райсуда Кривого Рога

Наталья Сарат избрана председателем суда с 15 июня сроком на три года.

Фото: dv.dp.court.gov.ua

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В Долгинцевском районном суде города Кривого Рога Днепропетровской области состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель суда.

Отмечается, что решением собрания судей Долгинцевского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области № 9 от 4 июня 2026 года судья Сарат Наталья Александровна избрана председателем суда с 15 июня 2026 года сроком на три года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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