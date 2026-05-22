Мария Марусяк избрана председателем Раховского районного суда Закарпатской области
09:06, 22 мая 2026
Путем тайного голосования Марию Марусяк избрали главой Раховского райсуда Закарпатской области.
В Раховском районном суде Закарпатской области состоялось собрание судей, на котором рассмотрели вопрос избрания председателя суда.
По результатам тайного голосования председателем суда избрана Мария Марусяк. Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.
