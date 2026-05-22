Мария Марусяк избрана председателем Раховского районного суда Закарпатской области

Путем тайного голосования Марию Марусяк избрали главой Раховского райсуда Закарпатской области.

В Раховском районном суде Закарпатской области состоялось собрание судей, на котором рассмотрели вопрос избрания председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем суда избрана Мария Марусяк. Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

