Мария Марусяк избрана председателем Раховского районного суда Закарпатской области

09:06, 22 мая 2026
Путем тайного голосования Марию Марусяк избрали главой Раховского райсуда Закарпатской области.
В Раховском районном суде Закарпатской области состоялось собрание судей, на котором рассмотрели вопрос избрания председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем суда избрана Мария Марусяк. Согласно Закону Украины «О судоустройстве и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

