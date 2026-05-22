Индекс цен на жилье: усовершенствована методика расчета

09:24, 22 мая 2026
Госстат усовершенствовал расчет индексов цен на жилье.
Государственная служба статистики Украины сообщила, что с I квартала 2026 года обновила методологию государственного статистического наблюдения «Изменения цен на рынке жилья». 

«Новый подход предусматривает внедрение современных методов сбора данных, расширение территориального охвата рынка жилья и системы показателей в соответствии со стандартами Евростата», — заявили в ведомстве.

Полный территориальный охват

Наблюдение охватывает все территориальные громады Украины — крупные города, поселки и села. Это обеспечивает более репрезентативное отображение ситуации на рынке жилья и позволяет формировать надежные индексы цен в целом по Украине. 

Расширение охвата рынка жилья

Теперь для формирования индексов цен на жилье учитываются не только квартиры, но и жилые дома. Показатели рассчитываются по следующим категориям:

  • всего;
  • первичный рынок жилья;
  • вторичный рынок жилья;
  • квартиры;
  • квартиры на первичном рынке жилья;
  • квартиры на вторичном рынке жилья;
  • жилые дома;
  • жилые дома на первичном рынке жилья;
  • жилые дома на вторичном рынке жилья.

Новый источник данных

Для расчета показателей используется информация о ценах предложений продажи квартир и жилых домов с общедоступного ресурса OLX.ua в рамках соглашения об информационном сотрудничестве. Если ранее эти данные использовались только для вторичного рынка, то теперь они охватывают также первичный рынок жилья. 

Это соответствует современным международным подходам к развитию официальной статистики, которые предусматривают более широкое использование Big Data, административных и других альтернативных источников информации в статистическом производстве. Цифровизация процессов сбора и обработки данных, а также интеграция новых источников информации позволяют повысить полноту, актуальность и репрезентативность статистических показателей.

Евроинтеграция

В соответствии с требованиями Регламента Европейской Комиссии (ЕС) 2025/1182 от 17 июня 2025 года, Госстат начал расчет индексов цен на жилье с новым среднегодовым базисным периодом: 2025 = 100. 

Данные индекса цен на жилье включены в перечень наборов данных, которые планируется передавать в Евростат в соответствии со Сборником статистических требований. Это часть гармонизации украинской статистики с европейскими стандартами и внедрения подходов, применяемых в Европейской статистической системе.

Обновленная методология обеспечивает повышение качества, точности и международной сопоставимости статистических данных о рынке жилья. 

Для формирования индексов цен на жилье применяются методы стратификации и гедонической регрессии типа «Time-dummy hedonic» в программной среде R.

