Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

В современной судебной практике вопрос распределения судебных расходов вышел за пределы технической финальной стадии процесса. Это действенный инструмент правового воздействия и сдерживания, который влияет на формирование стратегии защиты клиента. Ожидаемая компенсация расходов на профессиональную правовую помощь может стать как весомой финансовой сатисфакцией, так и серьезным имущественным риском в случае проигрыша дела. Но, несмотря на устоявшееся процессуальное регулирование, реальное взыскание расходов до сих пор сопровождается вопросами касательно критериев их соразмерности, реальности и разумности.

Стоит отметить, что украинское законодательство выдвигает требования к субъекту оказания правовой помощи. Дело № 320/46824/23, рассмотренное коллегией судей Кассационного административного суда Верховного Суда, продемонстрировало необходимость неукоснительного следования закону, напомнив разницу между понятиями «представительство» и «оказание профессиональной правовой помощи».

Предыстория

Конфликт по делу начался еще в 2023 году, когда бывший сотрудник правоохранительных органов обратился в суд с иском против ГУ Нацполиции. Истец требовал признать противоправным бездействие ГУНП в части неучета его стажа службы в органах внутренних дел в полном объеме и обязать внести соответствующие изменения в приказ по личному составу.

Суть основного спора была решена в пользу истца. Впрочем, основной юридический спор возник вокруг дополнительного судебного решения о взыскании расходов на правовую помощь в размере 75 000 грн (30 000 грн — за рассмотрение в суде первой инстанции и 45 000 грн — за апелляционный пересмотр).

После того, как истец выиграл дело по существу, его представитель, действовавший как ФЛП на основании договора об оказании юридическо-консультационной помощи, подал заявление о принятии дополнительного решения для взыскания гонорара.

Шестой ААС отказал во взыскании расходов, установив, что представитель истца не имеет статуса адвоката в Едином реестре адвокатов Украины, а следовательно, оказанные им услуги не подпадают под определение «профессиональная правовая помощь». Представитель истца подал кассационную жалобу, требуя не только отменить постановление, но и отступить от заключения Большой Палаты Верховного Суда, согласно которому расходы на юристов без статуса адвоката не возмещаются.

Почему статус решает вопрос распределения расходов?

Верховный Суд в составе коллегии в очередной раз истолковал нормы КАС Украины. Суд четко разграничил понятия «оказание профессиональной правовой помощи» и «представительство лица в суде». Хотя в делах незначительной сложности представлять интересы может любое лицо, не являясь лицом, имеющим право на осуществление адвокатской деятельности, но профессиональную правовую помощь, расходы на которую подлежат распределению, оказывают исключительно адвокаты.

Суд подчеркнул, что ст. 134 КАС Украины позволяет распределение расходов именно на помощь адвоката, включая расходы на его помощника. Расходы на юридические услуги, оказанные другим лицом, не относятся к расходам на профессиональную правовую помощь в понимании процессуального кодекса.

Кроме статуса представителя, Суд обратил внимание, что истец не предоставил детального описания работ и надлежащего обоснования соразмерности расходов, что является обязательным согласно ч. 4 ст. 134 КАС Украины.

Верховный Суд не нашел оснований для отступления от устоявшейся практики, в частности, изложенной в постановлении Большой Палаты от 13 июля 2022 года по делу № 496/3134/19, подчеркнув, что актуальная практика является правильной и обоснованной.

Уроки для бизнеса

Суд подтвердил подход, при котором возмещение расходов на правовую помощь возможно только при условии, что её оказывает адвокат в понимании закона. Юридические услуги, оказанные юристами без адвокатского статуса или ФЛП, не подлежат компенсации за счет стороны, проигравшей спор, в частности государственного органа.

Для бизнеса это означает, что привлечение юристов без адвокатского статуса может быть экономически оправданным только на старте спора. В случае победы расходы на такую помощь остаются исключительно на клиенте, без возможности их взыскания с оппонента.

Даже при участии адвоката суды требуют надлежащего подтверждения расходов: договоров, актов выполненных работ, детального описания услуг и доказательств их соразмерности. Без этого суд может уменьшить или отказать в возмещении расходов.

Экономия на формальном статусе представителя может привести к потере права на компенсацию расходов в суде, ведь иногда формальные требования закона весят больше, чем фактически оказанные услуги.

