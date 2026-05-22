  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

10:02, 22 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.
Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В современной судебной практике вопрос распределения судебных расходов вышел за пределы технической финальной стадии процесса. Это действенный инструмент правового воздействия и сдерживания, который влияет на формирование стратегии защиты клиента. Ожидаемая компенсация расходов на профессиональную правовую помощь может стать как весомой финансовой сатисфакцией, так и серьезным имущественным риском в случае проигрыша дела. Но, несмотря на устоявшееся процессуальное регулирование, реальное взыскание расходов до сих пор сопровождается вопросами касательно критериев их соразмерности, реальности и разумности.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Стоит отметить, что украинское законодательство выдвигает требования к субъекту оказания правовой помощи. Дело № 320/46824/23, рассмотренное коллегией судей Кассационного административного суда Верховного Суда, продемонстрировало необходимость неукоснительного следования закону, напомнив разницу между понятиями «представительство» и «оказание профессиональной правовой помощи».

Предыстория

Конфликт по делу начался еще в 2023 году, когда бывший сотрудник правоохранительных органов обратился в суд с иском против ГУ Нацполиции. Истец требовал признать противоправным бездействие ГУНП в части неучета его стажа службы в органах внутренних дел в полном объеме и обязать внести соответствующие изменения в приказ по личному составу.

Суть основного спора была решена в пользу истца. Впрочем, основной юридический спор возник вокруг дополнительного судебного решения о взыскании расходов на правовую помощь в размере 75 000 грн (30 000 грн — за рассмотрение в суде первой инстанции и 45 000 грн — за апелляционный пересмотр).

После того, как истец выиграл дело по существу, его представитель, действовавший как ФЛП на основании договора об оказании юридическо-консультационной помощи, подал заявление о принятии дополнительного решения для взыскания гонорара.

Шестой ААС отказал во взыскании расходов, установив, что представитель истца не имеет статуса адвоката в Едином реестре адвокатов Украины, а следовательно, оказанные им услуги не подпадают под определение «профессиональная правовая помощь». Представитель истца подал кассационную жалобу, требуя не только отменить постановление, но и отступить от заключения Большой Палаты Верховного Суда, согласно которому расходы на юристов без статуса адвоката не возмещаются.

Почему статус решает вопрос распределения расходов?

Верховный Суд в составе коллегии в очередной раз истолковал нормы КАС Украины. Суд четко разграничил понятия «оказание профессиональной правовой помощи» и «представительство лица в суде». Хотя в делах незначительной сложности представлять интересы может любое лицо, не являясь лицом, имеющим право на осуществление адвокатской деятельности, но профессиональную правовую помощь, расходы на которую подлежат распределению, оказывают исключительно адвокаты.

Суд подчеркнул, что ст. 134 КАС Украины позволяет распределение расходов именно на помощь адвоката, включая расходы на его помощника. Расходы на юридические услуги, оказанные другим лицом, не относятся к расходам на профессиональную правовую помощь в понимании процессуального кодекса.

Кроме статуса представителя, Суд обратил внимание, что истец не предоставил детального описания работ и надлежащего обоснования соразмерности расходов, что является обязательным согласно ч. 4 ст. 134 КАС Украины.

Верховный Суд не нашел оснований для отступления от устоявшейся практики, в частности, изложенной в постановлении Большой Палаты от 13 июля 2022 года по делу № 496/3134/19, подчеркнув, что актуальная практика является правильной и обоснованной.

Уроки для бизнеса

Суд подтвердил подход, при котором возмещение расходов на правовую помощь возможно только при условии, что её оказывает адвокат в понимании закона. Юридические услуги, оказанные юристами без адвокатского статуса или ФЛП, не подлежат компенсации за счет стороны, проигравшей спор, в частности государственного органа.

Для бизнеса это означает, что привлечение юристов без адвокатского статуса может быть экономически оправданным только на старте спора. В случае победы расходы на такую помощь остаются исключительно на клиенте, без возможности их взыскания с оппонента.

Даже при участии адвоката суды требуют надлежащего подтверждения расходов: договоров, актов выполненных работ, детального описания услуг и доказательств их соразмерности. Без этого суд может уменьшить или отказать в возмещении расходов.

Экономия на формальном статусе представителя может привести к потере права на компенсацию расходов в суде, ведь иногда формальные требования закона весят больше, чем фактически оказанные услуги.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд юрист адвокат судебная практика свидетельство

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кризис отводов и дефицит кадров: почему европейские стандарты правосудия не работают в Украине

Почему идеально прописанные европейские рекомендации относительно отводов и самоотводов судей разбиваются о практику Высшего совета правосудия и хронический кадровый голод.

Иностранцев в Украине обяжут сдавать платный экзамен по украинскому языку, а стоимость будет определять Кабинет Министров

В Украине предлагают изменить подход к языковой сертификации иностранцев.

Адвокатская монополия на гонорар успеха: почему суды не присуждают компенсацию за услуги юриста без свидетельства адвоката

Может ли сторона по делу рассчитывать на компенсацию расходов, если ее интересы защищал профессиональный юрист, но без адвокатского свидетельства.

Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Военный США избежал наказания из-за решения полиции использовать ChatGPT вместо переводчика

Суд закрыл дело в отношении военного США об отказе от освидетельствования на состояние опьянения, признав, что общение через ChatGPT вместо переводчика нарушило право иностранца на защиту.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]