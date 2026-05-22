Погода 22 мая: большинство областей Украины накроют грозовые дожди

08:48, 22 мая 2026
Несмотря на осадки, температура воздуха останется по-летнему высокой и местами поднимется до +30 градусов.
22 мая в Украине прогнозируют переменчивую погоду с грозовыми дождями, а в отдельных областях — градом и сильными порывами ветра.

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что причиной нестабильных погодных условий являются атмосферные фронты и пониженное атмосферное давление, из-за чего осадки летнего характера возможны практически по всей территории страны.

По прогнозу, небо будет облачным с прояснениями.

В ночные часы дожди ожидаются в западных регионах, а также в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. Днем кратковременные осадки с грозами охватят большинство областей Украины, за исключением преимущественно западной части страны. В южных, центральных и Харьковской областях местами прогнозируют град и шквалы до 15–20 метров в секунду.

Ветер будет преимущественно северного и северо-восточного направлений со скоростью 5–10 метров в секунду, а в Карпатах возможны сильные порывы. Несмотря на осадки, температура останется по-летнему теплой: днем столбики термометров покажут +24…+28 градусов, на востоке — до +30, тогда как в западных областях будет немного прохладнее — +20…+24 градуса.

В Киеве синоптики также прогнозируют нестабильную погоду с кратковременными грозами. По словам Натальи Диденко, даже небольшой дождь может быстро перерасти в сильный ливень. Днем в столице ожидается до +28 градусов тепла.

