Мобилизация не спасет от уголовной ответственности: Верховный Суд о сроках давности

Верховный Суд подтвердил, что прохождение военной службы во время мобилизации само по себе не является уклонением от суда и не останавливает течение сроков давности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В условиях военного положения и массовой мобилизации вопрос исчисления сроков давности в уголовных производствах приобрел особую актуальность, поскольку суды все чаще сталкиваются с ситуациями, когда обвиняемые проходят военную службу, а стороны процесса по-разному оценивают влияние таких обстоятельств на течение сроков привлечения к уголовной ответственности.

В постановлении от 12 мая 2026 года по делу № 607/15056/21 ККС ВС рассмотрел вопрос, может ли период мобилизации обвиняемого считаться уклонением от суда и влиять на течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Обстоятельства дела

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным по ст. 206-2 ч. 3 УК Украины и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с дополнительными санкциями. В то же время по эпизодам, предусмотренным ст. 358 ч. 1, ч. 3, ч. 4 УК Украины, лицо было освобождено от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей.

Суды установили, что обвиняемый в 2015 году подделал документы общества, назначил себя директором и использовал эти документы для внесения изменений в госреестр и последующего отчуждения недвижимости ООО, чем причинил его участникам ущерб на сумму 836 830 грн.

Апелляционный суд отменил приговор в части осуждения по ст. 206-2 ч. 3 УК Украины и освободил обвиняемого от уголовной ответственности на основании ст. 49 УК Украины в связи с истечением сроков давности, закрыв уголовное производство.

Представитель потерпевшей в кассационной жалобе утверждал, что обвиняемый умышленно уклонялся от суда, а потому течение сроков давности должно было быть остановлено. В частности, заявитель ссылался на неявку обвиняемого в суд и прохождение им военной службы во время апелляционного рассмотрения.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что освобождение от уголовной ответственности — это отказ государства в лице соответствующего суда от официального осуждения, назначения наказания и признания судимым лица, совершившего уголовное правонарушение, в случаях, предусмотренных УК Украины, и в порядке, установленном УПК Украины.

Срок давности — это предусмотренный ст. 49 УК Украины определенный промежуток времени со дня совершения уголовного правонарушения и до дня вступления приговора в законную силу, истечение которого является основанием для освобождения лица от уголовной ответственности.

Суд объяснил, что течение сроков давности останавливается, если лицо, совершившее уголовное правонарушение, уклонилось от досудебного расследования или суда.

ВС решил, что положения ст. 49 ч. 1-3 УК Украины, которыми предусмотрены основания и условия освобождения лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, не наделяют суд дискрецией. Ведь законодатель четко определил, что суд освобождает от уголовной ответственности лицо при наличии оснований для применения положений ст. 49 УК Украины. Это основание освобождения от уголовной ответственности является безусловным.

Суд также отметил, что предусмотренный ст. 49 УК Украины вид освобождения от уголовной ответственности применяется при наличии трех условий: 1) истечения указанных в законе сроков; 2) несовершения в течение этих сроков нового уголовного правонарушения определенной степени тяжести; 3) отсутствия уклонения лица от следствия или суда.

Под уклонением от досудебного расследования или суда с точки зрения применения ст. 49 УК Украины следует понимать любые умышленные действия, совершенные определенным лицом с целью избежать уголовной ответственности за совершенное уголовное правонарушение, что вынуждает правоохранительные органы принимать меры, направленные на розыск и задержание правонарушителя. При этом факт уклонения необходимо зафиксировать в соответствующих процессуальных документах.

ВС подчеркнул, что применение к обвиняемому денежного взыскания за неявку без уважительных причин в судебное заседание не свидетельствует о совершении им умышленных действий с целью избежать уголовной ответственности.

Вопрос мобилизации обвиняемого

В случае установления факта призыва обвиняемого для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации предписания ст. 335 УПК Украины возлагают на суд обязанность остановить судебное производство в отношении такого обвиняемого до его увольнения с военной службы.

Суд решил, что период, на который определением апелляционного суда было остановлено уголовное производство в связи с прохождением обвиняемым военной службы, не останавливал течение срока давности привлечения лица к уголовной ответственности, а потому доводы об уклонении последнего от суда на стадии апелляционного производства являются необоснованными.

Верховный Суд оставил без изменений определение апелляционного суда, которым обвиняемый был освобожден от уголовной ответственности по ст. 206-2 ч. 3 УК Украины в связи с истечением сроков давности.

Таким образом, Суд подтвердил, что для приостановления течения сроков давности необходимо доказать, что обвиняемый умышленно уклонялся от следствия или суда.

В то же время сам по себе факт прохождения военной службы во время мобилизации не свидетельствует о таком уклонении и не приостанавливает течение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Ранее Верховный Суд также высказался относительно возможности увольнения с военной службы в случае признания мобилизации противоправной — читайте в материале «Судебно-юридической газеты».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.