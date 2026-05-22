Мировое соглашение допустимо в уголовных делах о ДТП в состоянии опьянения — ВС

Верховный Суд оставил в силе соглашение о примирении по делу о пьяном вождении автомобиля с последствиями ДТП.

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу прокуратуры на приговор Народичского районного суда Житомирской области и на постановление Житомирского апелляционного суда по делу № 284/1083/24, которыми было утверждено соглашение о примирении в уголовном производстве по обвинению по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины.

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, сел за руль автомобиля и, нарушая Правила дорожного движения, допустил дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента один из элементов транспортного средства отлетел и попал в пешехода, которая двигалась по обочине, вследствие чего потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести.

После инцидента стороны достигли соглашения. Между потерпевшей и обвиняемым было заключено соглашение о примирении, которое суд первой инстанции утвердил, назначив согласованное наказание — штраф в размере 34 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Прокуратура, не согласившись с таким решением, подала кассационную жалобу, в которой, не оспаривая квалификацию действий обвиняемого и доказанность его вины, просила отменить судебные решения и назначить новое рассмотрение в суде первой инстанции. Свои требования прокурор обосновывал тем, что, по его мнению, в делах о управлении транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения должен преобладать публичный интерес, направленный на строгое наказание виновных лиц, а потому освобождение от уголовной ответственности путем примирения является недопустимым. Он также отмечал, что ч. 1 ст. 286-1 УК имеет двухобъектный характер, в связи с чем в таких производствах приоритет следует отдавать именно публичному интересу.

В то же время участники судебного производства возражений на кассационную жалобу не подали.

Также в Верховный Суд поступило ходатайство прокурора о передаче уголовного производства на рассмотрение объединенной палаты Кассационного уголовного суда в связи с необходимостью обеспечения единства судебной практики и развития права.

Рассмотрение дела в Верховном Суде

Суд установил, что согласно ч. 2 ст. 434-1 УПК Украины дело передается на рассмотрение объединенной палаты лишь в случае, если коллегия судей намерена отступить от ранее сформированной правовой позиции Верховного Суда. В данном производстве таких оснований не установлено. Ссылки прокурора на якобы различную судебную практику признаны необоснованными, поскольку приведенные им решения не свидетельствуют о противоположных правовых выводах относительно возможности заключения соглашений о примирении по делам данной категории.

Также Суд указал, что в деле, на которое ссылается прокурор, не рассматривался вопрос запрета или разрешения заключения соглашений в производствах по ч. 1 ст. 286-1 УК по существу, а значит отсутствует правовая коллизия, требующая передачи дела в объединенную палату.

По существу кассационных доводов Верховный Суд исходил из того, что приговор на основании соглашения о примирении может быть вынесен в уголовном производстве по ч. 1 ст. 286-1 УК, поскольку это преступление относится к категории нетяжких, а УПК прямо допускает заключение таких соглашений в соответствующих случаях.

Суд подчеркнул, что ссылка прокуратуры на преобладание публичного интереса и запрет, предусмотренный ст. 46 УК, является ошибочной, поскольку эта норма касается освобождения от уголовной ответственности, а не заключения соглашения о примирении. В данном случае обвиняемый не освобождается от ответственности, а признается виновным и получает согласованное сторонами наказание.

Верховный Суд также отметил, что соглашение о примирении является процессуальным механизмом, который позволяет обеспечить баланс частного и публичного интересов: потерпевший получает возмещение и учет своих интересов, а государство — реализацию уголовной ответственности в форме приговора и наказания.

Суды первой и апелляционной инстанций правильно установили, что утвержденное соглашение не противоречит интересам общества, а назначенное наказание соответствует требованиям закона и условиям соглашения. Доводы прокурора о чрезмерной мягкости наказания не были предметом кассационного рассмотрения, поскольку кассационное обжалование приговоров на основании соглашений возможно лишь по строго определенным УПК основаниям, которых в данном случае не установлено.

Таким образом, Верховный Суд пришел к выводу о законности и обоснованности решений судов предыдущих инстанций, отсутствии существенных нарушений процессуального закона и правильном применении норм материального права. Ходатайство заместителя руководителя Житомирской областной прокуратуры о передаче уголовного дела на рассмотрение объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда оставлено без удовлетворения.

