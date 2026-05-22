Изготовление глинтвейна с добавлением столовых вин: нужна лицензия или нет

Глинтвейн по столовым винам: налоговая объяснила, когда нужна лицензия на производство.

Изготовление глинтвейна с использованием столовых вин вызывает вопрос о необходимости получения лицензии на производство и продажу.

Налоговая служба разъясняет, что статьёй 1 Закона Украины от 18 июня 2024 года № 3817-ІХ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива» определены термины «столовое вино» и «алкогольный напиток».

Эти определения являются ключевыми для понимания, подпадает ли готовый глинтвейн под лицензионные требования.

В частности: столовое вино — это алкогольный напиток, произведённый путём полного или неполного брожения сусла или раздавленных ягод. В зависимости от содержания сахаров столовое вино делится на сухое, полусухое, полусладкое.

Алкогольный напиток — это напиток, полученный путём спиртового брожения крахмалосодержащей или сахаросодержащей сельскохозяйственной продукции или произведённый на основе этилового спирта и/или спиртового дистиллята, и/или другого алкогольного напитка, с содержанием этилового спирта более 0,5 % об., который соответствует товарным позициям 2203, 2204, 2205, 2206 (кроме кваса «живого» брожения), 2208 согласно УКТВЭД, а также с содержанием этилового спирта 8,5 % об. и более, который соответствует товарной подкатегории 2103 90 30 00 и товарной подпозиции 2106 90 согласно УКТВЭД.

Таким образом, коктейли (глинтвейн, «горячее вино» и т. п.), изготовленные с использованием исключительно столовых вин, не являются столовыми винами.

Согласно п. 76 части первой ст. 1 Закона №3817 розничная торговля — это деятельность по продаже товаров (в том числе с их отгрузкой для дальнейшей доставки) конечным потребителям для личного некоммерческого использования независимо от формы расчётов, в том числе на розлив без фактического потребления в месте продажи или на розлив в ресторанах, кафе, барах и других заведениях общественного питания.

Розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин), а для малых производителей винодельческой продукции — алкогольными напитками без добавления спирта (виноградными винами, плодово-ягодными винами, медовыми напитками), в том числе через сеть Интернет, может осуществляться субъектами хозяйствования, в том числе их производителями, при наличии у них лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками (часть седьмая ст. 16 Закона №3817).

Кроме того, согласно части седьмой ст. 71 Закона №3817 продажа алкогольных напитков на розлив для потребления на месте разрешается исключительно лицензиатам, имеющим статус субъекта хозяйствования общественного питания, при наличии у них лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками (часть седьмая ст. 16 Закона №3817).

В соответствии с частью первой ст. 39 Закона №3817 хранение, в частности, алкогольных напитков осуществляется субъектом хозяйствования в местах хранения указанных товаров (продукции), внесённых в Единый реестр мест хранения, кроме случаев, определённых Законом №3817.

Субъект хозяйствования, получивший лицензию на право розничной торговли, в частности, алкогольными напитками, вносит в Единый реестр только места хранения, расположенные по адресу, отличному от места розничной торговли такими товарами (продукцией).

