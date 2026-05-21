OpenAI профинансирует первое национальное исследование влияния ИИ на школьное образование в Украине

22:18, 21 мая 2026
Украина запускает первое национальное исследование использования ИИ в школах, которое охватит 7 тысяч учеников, родителей и педагогов.
Компания OpenAI профинансирует первое национальное исследование влияния искусственного интеллекта на школьное образование в Украине в условиях войны. Украинский проект вошел в число 12 лучших в мире в рамках глобальной программы EMEA Youth & Wellbeing, опередив сотни других заявок. Об этом сообщили в Минцифры.

Реализацией исследования займутся WINWIN EdTech Center of Excellence и Фонд Восточная Европа. Цель проекта — выяснить, как инструменты искусственного интеллекта меняют образовательный процесс и взаимодействие между учениками и учителями в условиях войны и гибридного обучения.

В рамках исследования планируется опросить 7 тысяч участников — школьников в возрасте от 12 до 17 лет, их родителей и педагогов. Также специалисты проанализируют использование инструментов искусственного интеллекта в украинских школах и особенности их применения во время дистанционного и смешанного обучения.

Отдельным направлением станет создание AI Safety Toolkit — практического набора рекомендаций и инструментов для безопасного использования нейросетей подростками и взрослыми.

Кроме того, проект предусматривает запуск открытого дашборда, где будут собраны результаты исследования, а также подготовку национального аналитического отчета с открытым доступом к полученным данным.

На основе собранной информации эксперты сформулируют рекомендации по обновлению государственной образовательной политики и внедрению новых подходов к использованию искусственного интеллекта в учебном процессе.

Участники проекта отмечают, что Украина проходит цифровую трансформацию в условиях войны и постоянных вызовов безопасности. По их мнению, опыт интеграции искусственного интеллекта в украинскую систему образования может стать источником практических решений для международного сообщества и способствовать формированию глобальных стандартов безопасной цифровой среды для молодежи.

Лента новостей

