  1. В Украине

Правительство уточнило правила ввоза товаров для оборонки

20:34, 21 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Уточнено, что для подтверждения соответствия товаров требованиям в таможенной декларации в установленном порядке указываются сведения об определенных пунктом 9 части третьей статьи 335 Таможенного кодекса документах, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей.
Правительство уточнило правила ввоза товаров для оборонки
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров внес изменения в Порядок ввоза, первой поставки и целевого использования товаров, определенных частью восьмой статьи 287 Таможенного кодекса Украины, для использования в производстве товаров оборонного назначения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Уточнено, что для подтверждения соответствия товаров требованиям, определенным частью восьмой статьи 287 Таможенного кодекса Украины, в таможенной декларации в установленном порядке указываются сведения об определенных пунктом 9 части третьей статьи 335 Таможенного кодекса Украины документах, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, в том числе о:

  • государственном контракте (договоре), заключенном с государственным заказчиком;
  • электронном уведомлении о внесении исполнителя государственного контракта (договора) по оборонным закупкам в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров);
  • техническом паспорте или ином документе завода-изготовителя на каждый товар, ввозимый на таможенную территорию Украины (при наличии);
  • документе, подтверждающем обязательство исполнителя государственного контракта (договора) по оборонным закупкам относительно использования ввезенных товаров исключительно в собственном производстве товаров оборонного назначения во исполнение государственного контракта (договора), заключенного с государственным заказчиком.

В случае когда государственным контрактом (договором) по оборонным закупкам определено привлечение соисполнителя/субподрядчика путем передачи ему выполнения части государственного контракта (договора) по оборонным закупкам, в таможенной декларации в установленном порядке указываются также сведения о таком договоре субподряда относительно выполнения части государственного контракта.

Закреплено также, что по требованию таможенного органа в соответствии с частью второй статьи 264 Таможенного кодекса Украины декларант обязан предоставить таможенному органу оригиналы вышеуказанных документов или заверенные в установленном порядке их копии, если законодательством не предусмотрено предоставление оригиналов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины таможня

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

За разглашение персональных данных придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен

Защита персональных данных в Украине предусматривает различные виды ответственности — от штрафов до уголовной, в зависимости от вида нарушения.

Суды до сих пор не выработали единый подход к ответственности работодателей в делах об инклюзивности — какие проблемы фиксирует практика

Инклюзивность в Украине постепенно выходит за рамки социальной политики и становится отдельным стандартом в судебной и правоприменительной практике.

Верховный Суд разъяснил, как перевозчику защититься от штрафов за отсутствие тахографа

Как перевозчику удалось отменить штрафы на 85 000 грн, и какие аргументы ВС важны для бизнеса.

Должно ли государство платить за вред, нанесенный законом, который признали неконституционным — Верховный Суд высказал позицию

Может ли гражданин требовать возмещения убытков от государства в административном суде, если закон, на основании которого он был уволен, впоследствии признали неконституционным.

ВСП отказал в увольнении судьи Дмитрия Чернова и вернул материалы в ВККС

Высший совет правосудия отклонил представление Высшей квалификационной комиссии судей о увольнении судьи Ирпенского городского суда Киевской области Дмитрия Чернова.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]