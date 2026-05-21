Правительство уточнило правила ввоза товаров для оборонки

Уточнено, что для подтверждения соответствия товаров требованиям в таможенной декларации в установленном порядке указываются сведения об определенных пунктом 9 части третьей статьи 335 Таможенного кодекса документах, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей.

Кабинет Министров внес изменения в Порядок ввоза, первой поставки и целевого использования товаров, определенных частью восьмой статьи 287 Таможенного кодекса Украины, для использования в производстве товаров оборонного назначения.

Уточнено, что для подтверждения соответствия товаров требованиям, определенным частью восьмой статьи 287 Таможенного кодекса Украины, в таможенной декларации в установленном порядке указываются сведения об определенных пунктом 9 части третьей статьи 335 Таможенного кодекса Украины документах, подтверждающих право на льготы по уплате таможенных платежей, в том числе о:

государственном контракте (договоре), заключенном с государственным заказчиком;

электронном уведомлении о внесении исполнителя государственного контракта (договора) по оборонным закупкам в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров);

техническом паспорте или ином документе завода-изготовителя на каждый товар, ввозимый на таможенную территорию Украины (при наличии);

документе, подтверждающем обязательство исполнителя государственного контракта (договора) по оборонным закупкам относительно использования ввезенных товаров исключительно в собственном производстве товаров оборонного назначения во исполнение государственного контракта (договора), заключенного с государственным заказчиком.

В случае когда государственным контрактом (договором) по оборонным закупкам определено привлечение соисполнителя/субподрядчика путем передачи ему выполнения части государственного контракта (договора) по оборонным закупкам, в таможенной декларации в установленном порядке указываются также сведения о таком договоре субподряда относительно выполнения части государственного контракта.

Закреплено также, что по требованию таможенного органа в соответствии с частью второй статьи 264 Таможенного кодекса Украины декларант обязан предоставить таможенному органу оригиналы вышеуказанных документов или заверенные в установленном порядке их копии, если законодательством не предусмотрено предоставление оригиналов.

