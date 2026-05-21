Не выплачивали детям-сиротам единовременное пособие по окончании школы — подозрение предъявлено должностному лицу Подольской РГА

Следствие установило, что в Подольском районе дети-сироты не получили предусмотренные законом единовременные выплаты на сумму более 425 тысяч гривен.

Начальнику управления образования Подольской районной государственной администрации в Киеве сообщено о подозрении в служебной халатности из-за невыплаты единовременной помощи детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

По данным следствия, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которые учились в учебных заведениях Подольского района, не получили единовременную денежную помощь, предусмотренную Законом Украины «Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки».

Согласно законодательству, такие выплаты должны составлять шесть прожиточных минимумов и предоставляются по окончании обучения в школе или других учреждениях среднего образования. В то же время в период с 2023 по 2025 годы 23 выпускника учебных заведений Подольского района не получили эти средства. Общая сумма невыплаченных средств превышает 425 тысяч гривен.

Также отмечается, что ранее уже были выявлены случаи невыплаты таких пособий за период с 2020 по 2022 годы.

Прокуроры сообщили должностному лицу о подозрении по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

