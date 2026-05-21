  1. В Украине

В Украине готовят новые подходы к управлению деоккупированными и прифронтовыми территориями

19:19, 21 мая 2026
Власти разрабатывают единую стратегию в отношении временно оккупированных территорий, модели управления после войны и механизмы поддержки общин, пострадавших от оккупации или живущих вблизи линии фронта.
В Украине продолжается разработка решений относительно будущего управления деоккупированными и прифронтовыми территориями, в частности речь идет о создании единой государственной стратегии в отношении временно оккупированных территорий. Об этом заявили в подкомитете по вопросам восстановления государственной власти и местного самоуправления на временно оккупированных территориях Украины, в АР Крым и городе Севастополе во время конференции «(Де)оккупированные и прифронтовые громады в условиях войны и послевоенного управления».

В рамках рабочей группы при профильном парламентском комитете сейчас готовятся решения по реинтеграции, восстановлению власти и украинской идентичности на временно оккупированных территориях. Также прорабатывается вопрос утверждения единой стратегии по ВОТ на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что при подготовке решений учитываются законодательные, управленческие и социальные аспекты, а также потребности граждан, которых будут касаться будущие изменения. По словам представителей подкомитета, работа направлена на формирование комплексного видения управления на деоккупированных территориях.

Отдельное внимание во время конференции уделили формированию системной государственной политики поддержки территорий восстановления и громад, переживших оккупацию или остающихся вблизи линии фронта. Участники подчеркнули необходимость усиления кадровой, институциональной и управленческой способности государства для долгосрочной работы с такими территориями.

Во время дискуссий о будущем публичного управления после прекращения или отмены военного положения участники также подняли вопрос роли военных администраций, моделей управления и обеспечения устойчивого присутствия государственных институтов на прифронтовых территориях.

Отдельный тематический блок мероприятия был посвящен вопросам общественного участия в условиях войны. Участники обсудили результаты исследования практик привлечения жителей к формированию и реализации местной политики.

Верховная Рада Украины Украина

Лента новостей

