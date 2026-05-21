НБУ выступил против 50% налога для банков: предупреждает об угрозе кредитования и восстановления Украины

18:44, 21 мая 2026
НБУ подчеркнул, что экономика страны нуждается в поддержке и полноценной поддержки банковская система должна расти, а экстраналог нивелирует этот рост.
Фото: radiosvoboda.org
Национальный банк Украины выразил свою позицию относительно законопроекта о налогообложении банков.

«Налог на прибыль банков в размере 50% был с пониманием воспринят банковским сектором в 2023 году как разовый вынужденный шаг, учитывая «нерыночную природу» прибыли в указанном году. Однако продолжение этой практики в текущих условиях представляет угрозу для дальнейшей кредитной экспансии и в целом способности банков в необходимых объемах поддерживать экономику страны в условиях войны и послевоенного восстановления», - заявили в НБУ.

Также там подчеркнули, что:

«Во-первых, экстраналог существенно ограничивает кредитный потенциал банков

Способность банков наращивать кредитование зависит от запасов их капитала, ключевым источником поддержки которого в условиях войны является текущая прибыль.

Прибыль банков сейчас имеет рыночную природу, она сформирована за счет кредитования и инвестиций в ОВГЗ, а рентабельность капитала уменьшилась до 50% в 2025 году по сравнению с 52% в 2024 году и 59% в 2023 году.

Отдавая предпочтение получению 20 млрд грн доходов сейчас (ожидаемый фискальный эффект), мы отказываемся от 200–300 млрд грн ресурса в будущем для кредитования экономики.

Банки сегодня имеют достаточные запасы капитала, однако они уже несколько исчерпали их уплатой экстраналога по итогам 2023 и 2024 годов и активной кредитной экспансией в 2024 и 2025 годах.

Во-вторых, эффективность такого шага для бюджета сомнительна

Половину прибыли сектора генерируют государственные банки, которые все равно перечисляют большую часть полученной прибыли в бюджет в форме дивидендов.

Именно государственные банки прежде всего ощутят негативный эффект, ведь значительно труднее выполнять ряд критических планов по поддержке сфер энергетики и обороны, имея меньшие запасы капитала.

Вместо этого обычная ставка позволит Министерству финансов регулировать уровень капитала государственных банков через дивиденды, выбирая между кредитными портфелями и наполнением бюджета.

По результатам оценки устойчивости 2025 года уже была потребность в докапитализации отдельных государственных банков, которая в случае реализации потребует существенных объемов средств налогоплательщиков.

Экстраналог подрывает доверие к уникальному для бюджета инструменту ОВГЗ, поскольку более мелкие инвесторы (физические лица, страховщики и финансовые компании) повышенный налог не платят.

В-третьих, непропорциональная нагрузка дискриминирует отрасль и отпугивает инвесторов

Только банковский сектор постоянно имеет повышенную ставку налога на прибыль 25% (по сравнению с 18% для остальной экономики) и уже дважды уплатил 50% фактически.

Сектор имеет самую высокую нагрузку среди всех секторов экономики – 68 копеек поступлений в государственный бюджет на одну гривну добавленной стоимости.

За 2025 год сектор обеспечил 11% всех платежей в государственный бюджет (с учетом уплаченных дивидендов государственных банков), тогда как его доля в ВВП составляла всего 2,9%.

Банковский сектор единственный, которому запрещено выплачивать дивиденды (кроме государственных банков), поэтому прибыль — единственный ресурс для его развития», - говорится в заявлении.

НБУ добавляет, что для успешной приватизации государственных банков нужны репутабельные инвесторы с долгосрочным видением, однако для них критически важна предсказуемая пропорциональная налоговая политика.

Отмечается, что в отличие от кризиса 2014–2016 годов, банки сейчас не усиливают шоки войны для экономики, а сглаживают их. Кроме того, они продолжают нести значительное финансовое и операционное бремя войны, обеспечивают бесперебойный доступ к своим услугам для бизнеса и населения. Однако ситуация может очень быстро измениться.

«В то же время инструментарий Национального банка для смягчения негативных эффектов от экстраналога на капитал почти исчерпан, и дальнейшие шаги могут сорвать план интеграции в ЕС.

Экономика страны нуждается в поддержке, а для полноценной поддержки банковская система (которая по объемам капитала в десять раз меньше системы соседней Польши) должна расти. Экстраналог нивелирует этот рост.

В итоге такие точечные решения не снижают актуальность системной реформы по расширению налоговой базы, в частности за счет детенизации экономики, в соответствии с меморандумом с МВФ. Вместо этого системное увеличение нагрузки на наиболее прозрачный сегмент экономики провоцирует налоговый арбитраж и нивелирует усилия по детенизации экономики», - добавили в Нацбанке.

