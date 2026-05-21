Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС

17:31, 21 мая 2026
Канцлер Германии выступил за новый формат интеграции Украины в Евросоюз с более широкими правами и гарантиями безопасности ещё до полноправного вступления.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает предоставить Украине новый специальный статус «ассоциированного члена» Европейского Союза. Об этом сообщает издание Spiegel.

В письме к лидерам стран ЕС Мерц изложил свое видение нового формата сотрудничества, который предусматривает более глубокую интеграцию Украины в европейские институты еще до приобретения полноправного членства. При этом Украина на начальном этапе не будет иметь полного членства и права голоса во всех структурах Евросоюза.

Канцлер объяснил свою инициативу особыми условиями, в которых находится Украина из-за войны, а также значительным прогрессом в переговорах о вступлении в ЕС. По его словам, предложение может стать дополнительным инструментом поддержки мирных переговоров, инициированных президентом США Дональдом Трампом, в частности через распространение на Украину механизма взаимной помощи государств-членов Евросоюза.

По мнению Мерца, расширение ЕС является «геополитической необходимостью», однако сам процесс вступления занимает много времени. Поэтому, по его словам, Украине, а также странам Западных Балкан и Молдове нужен новый импульс на пути к интеграции.

Предлагаемый статус «ассоциированного члена» предусматривает более широкий перечень прав и обязанностей, чем тот, который имеют страны-кандидаты в ходе стандартного процесса вступления.

Среди предложенных положений:

  • участие в заседаниях Совета Европейского Союза и Европейского Совета, а также право голоса на них;
  • участие в заседаниях Европейской Комиссии и Европейского Парламента без права голоса;
  • постепенная интеграция в бюджет ЕС;
  • распространение на Украину действия статьи 42.7 о взаимной помощи и обороне для предоставления широких гарантий безопасности;
  • предоставление представительства в Суде Европейского Союза в должности помощника докладчика.

В то же время Мерц предлагает предусмотреть возможность ограничения такого статуса в случае отступления Украины от процесса вступления или от фундаментальных ценностей Европейского Союза.

Отдельно канцлер подчеркнул, что страны Западных Балкан и Молдова также должны получить дополнительные сигналы относительно перспектив вступления в ЕС. Однако для них он предлагает разработать отдельные планы ускоренной интеграции.

