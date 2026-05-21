  В Украине

Украинки, сменившие фамилию, массово сталкиваются с проблемами при получении пособия по уходу за ребенком

17:25, 21 мая 2026
Женщины успешно подают документы через ЦПАУ или Пенсионный фонд, ждут решения и начисления, но деньги так и не приходят.
В комитете ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обратили внимание на проблему с выплатами пособия по уходу за ребенком для женщин, которые сменили фамилию после женитьбы.

Женщины, которые после женитьбы сменили фамилию, сталкиваются с серьезными трудностями при оформлении пособия по уходу за ребенком до 1 года. Фиксируется много обращений от молодых матерей, успешно подавших документы через Пенсионный фонд или ЦПАУ, однако до сих пор не получивших средства.

Проблема возникает из-за того, что раньше у многих женщин уже были открыты счета в Ощадбанке – еще под девичьей фамилией. И хотя эти счета могли быть давно закрыты, по внутренним алгоритмам банк открывает новый счет именно по старой фамилии.

Даже если старый счет давно закрыт, система банка повторно создает новый именно по предварительным данным.

В результате складываются две основные ситуации: женщина либо совсем не узнает о начисленных средствах (и они возвращаются в Пенсионный фонд), либо не может ими воспользоваться из-за несоответствия фамилии в паспорте и на счете.

В комитете сообщили, что обратились в Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики с требованием немедленно урегулировать эту проблему.

Также призвали как можно быстрее ввести возможность подавать документы на помощь через приложение «Дия» и получать выплаты непосредственно на Дия.Карточку.

