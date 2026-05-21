Украинки, сменившие фамилию, массово сталкиваются с проблемами при получении пособия по уходу за ребенком

Женщины успешно подают документы через ЦПАУ или Пенсионный фонд, ждут решения и начисления, но деньги так и не приходят.

В комитете ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики обратили внимание на проблему с выплатами пособия по уходу за ребенком для женщин, которые сменили фамилию после женитьбы.

Женщины, которые после женитьбы сменили фамилию, сталкиваются с серьезными трудностями при оформлении пособия по уходу за ребенком до 1 года. Фиксируется много обращений от молодых матерей, успешно подавших документы через Пенсионный фонд или ЦПАУ, однако до сих пор не получивших средства.

Проблема возникает из-за того, что раньше у многих женщин уже были открыты счета в Ощадбанке – еще под девичьей фамилией. И хотя эти счета могли быть давно закрыты, по внутренним алгоритмам банк открывает новый счет именно по старой фамилии.

В результате складываются две основные ситуации: женщина либо совсем не узнает о начисленных средствах (и они возвращаются в Пенсионный фонд), либо не может ими воспользоваться из-за несоответствия фамилии в паспорте и на счете.

В комитете сообщили, что обратились в Министерство цифровой трансформации и Министерство социальной политики с требованием немедленно урегулировать эту проблему.

Также призвали как можно быстрее ввести возможность подавать документы на помощь через приложение «Дия» и получать выплаты непосредственно на Дия.Карточку.

