  1. В Україні

Українки, які змінили прізвище, масово стикаються з проблемами при отриманні допомоги по догляду за дитиною

17:25, 21 травня 2026
Жінки успішно подають документи через ЦНАПи чи Пенсійний фонд, чекають рішення та нарахування, але гроші так і не приходять.
У комітеті ВР з питань з питань фінансів, податкової та митної політики звернули увагу на проблему з виплатами допомоги по догляду за дитиною для жінок, які змінили прізвище після одруження.

Жінки, які після одруження змінили прізвище, стикаються з серйозними труднощами при оформленні допомоги по догляду за дитиною до 1 року. Фіксується багато звернень від молодих матерів, які успішно подали документи через Пенсійний фонд чи ЦНАП, проте досі не отримали кошти.

Проблема виникає через те, що раніше у багатьох жінок вже були відкриті рахунки в Ощадбанку – ще на дівоче прізвище. І хоча ці рахунки могли бути давно закриті, за внутрішніми алгоритмами банк відкриває новий рахунок саме на старе прізвище.

Навіть якщо старий рахунок давно закритий, система банку повторно створює новий саме на попередні дані.

У результаті складаються дві основні ситуації: жінка або зовсім не дізнається про нараховані кошти (і вони повертаються до Пенсійного фонду), або не може ними скористатися через невідповідність прізвища в паспорті та на рахунку.

У комітеті повідомили, що звернулися до Міністерства цифрової трансформації та Міністерства соціальної політики з вимогою негайно врегулювати цю проблему.

Також закликали якнайшвидше запровадити можливість подавати документи на допомогу через застосунок «Дія» та отримувати виплати безпосередньо на Дія.Картку.

