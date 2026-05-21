Чи несе відповідальність водій авто за наїзд на керманича електросамоката, який виїхав зненацька – рішення суду

16:19, 21 травня 2026
Чорноморський міський суд закрив провадження щодо водія, який зіткнувся з дитиною на електросамокаті.
Чорноморський міський суд Одеської області розглянув справу про адміністративне правопорушення, передбачене статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Обставини справи № 501/2157/26

17 квітня 2026 року о 13:40 годині в місті Чорноморськ по вулиці Виноградній, 31 водій, керуючи автомобілем «Опель», державний номерний знак відповідний, під’їжджаючи до тротуару, не надав перевагу в русі особі, яка рухалася на електросамокаті по тротуару ліворуч від нього. Унаслідок цього сталося зіткнення, що призвело до пошкодження транспортних засобів.

Водію ставилося в вину порушення пункту 18.1 Правил дорожнього руху України (водій транспортного засобу не пропустив пішоходів, що наближаються до нерегульованого пішохідного переходу) та пункту 10.2 Правил дорожнього руху України (орушення правила виїзду на дорогу з житлової зони, дворів, стоянки, автозаправних станцій та інших прилеглих територій, за що відповідальність передбачена ст. 124 КУпАП).

Притягуваний в судовому засіданні пояснив, що в даній ситуації пішоходи повинні були переходити проїзну частину, а не переїздити. Якби вони переходили, або сповільнилися, то він би зміг зреагувати вчасно і зіткнення б не відбулося. А оскільки ті їхали, було неможливо зреагувати.

Пояснення притягуваного, його письмові пояснення та пояснення свідка свідчать про те, що діти рухалися на самокаті по тротуару на великій швидкості, пересікаючи проїзну частину.

Що вирішив суд

Суд закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення щодо водія у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею ст. 124 КУпАП.

Суд встановив, що особа, яка рухалася на електросамокаті, не є пішоходом у розумінні Правил дорожнього руху, оскільки електросамокат є транспортним засобом, а не пристроєм, який ведуть. Тому вимоги пункту 18.1 ПДР щодо надання переваги пішоходам на переході в даній ситуації не застосовуються.

Також суд не встановив порушення пункту 10.2 ПДР, оскільки автомобіль рухався по проїзній частині, а не виїжджав з прилеглої території.

Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом десяти днів з дня її винесення.

