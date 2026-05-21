У Армія+ запустили курс для військових про психологічну допомогу побратимам у кризових ситуаціях

У застосунку Армія+ запустили новий курс «Взаємодопомога в кризових ситуаціях», який навчатиме військових розпізнавати ознаки психологічної кризи, підтримувати побратимів та правильно діяти у складних ситуаціях.

У застосунку Армія+ з’явився новий освітній курс під назвою «Взаємодопомога в кризових ситуаціях». Його створили для того, щоб військові могли краще розпізнавати психологічні проблеми у своїх побратимів та надавати підтримку у важкі моменти.

У курсі пояснюють, як вчасно помітити ознаки емоційної чи психологічної кризи, правильно говорити з людиною у складному стані та в яких випадках варто звертатися до спеціалістів.

Також програма містить практичні рекомендації щодо підтримки побратимів і поради із самодопомоги для тих, хто допомагає іншим.

Чого навчає курс «Взаємодопомога в кризових ситуаціях»

Навчання складається з п’яти модулів, які допомагають послідовно зрозуміти тему кризової підтримки:

як розпізнати тривожні ознаки та фактори ризику;

чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки;

як підтримати людину без осуду й тиску;

як оцінити рівень небезпеки та коли залучати фахівців;

як діяти у практичних ситуаціях із побратимами, пораненими військовими чи близькими;

як піклуватися про власний стан під час допомоги іншим.

У курсі також розглядають поширені міфи, роль підтримки оточення та значення уважної розмови у кризовий момент, розповіли у Міноборони.

Як побудоване навчання

Матеріали курсу поєднують теорію та практичні приклади. Уроки містять змодельовані ситуації, що допомагають зрозуміти, як діяти в реальному житті: як почати розмову, які запитання ставити, як слухати людину та залишатися поруч.

Окремий модуль присвячений реакціям самого помічника – емоційному виснаженню, тривозі, почуттю провини та способам самодопомоги.

Курс розробили Департамент соціального забезпечення Міноборони та управління психологічного забезпечення Головного управління соціального забезпечення. В основу програми покладені матеріали тренінгу, підготовленого фахівцями Університетської клініки Акерсхус у Норвегії спільно з Центром психічного здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія».

