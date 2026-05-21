У Армія+ запустили курс для військових про психологічну допомогу побратимам у кризових ситуаціях
У застосунку Армія+ з’явився новий освітній курс під назвою «Взаємодопомога в кризових ситуаціях». Його створили для того, щоб військові могли краще розпізнавати психологічні проблеми у своїх побратимів та надавати підтримку у важкі моменти.
У курсі пояснюють, як вчасно помітити ознаки емоційної чи психологічної кризи, правильно говорити з людиною у складному стані та в яких випадках варто звертатися до спеціалістів.
Також програма містить практичні рекомендації щодо підтримки побратимів і поради із самодопомоги для тих, хто допомагає іншим.
Чого навчає курс «Взаємодопомога в кризових ситуаціях»
Навчання складається з п’яти модулів, які допомагають послідовно зрозуміти тему кризової підтримки:
- як розпізнати тривожні ознаки та фактори ризику;
- чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки;
- як підтримати людину без осуду й тиску;
- як оцінити рівень небезпеки та коли залучати фахівців;
- як діяти у практичних ситуаціях із побратимами, пораненими військовими чи близькими;
- як піклуватися про власний стан під час допомоги іншим.
У курсі також розглядають поширені міфи, роль підтримки оточення та значення уважної розмови у кризовий момент, розповіли у Міноборони.
Як побудоване навчання
Матеріали курсу поєднують теорію та практичні приклади. Уроки містять змодельовані ситуації, що допомагають зрозуміти, як діяти в реальному житті: як почати розмову, які запитання ставити, як слухати людину та залишатися поруч.
Окремий модуль присвячений реакціям самого помічника – емоційному виснаженню, тривозі, почуттю провини та способам самодопомоги.
Курс розробили Департамент соціального забезпечення Міноборони та управління психологічного забезпечення Головного управління соціального забезпечення. В основу програми покладені матеріали тренінгу, підготовленого фахівцями Університетської клініки Акерсхус у Норвегії спільно з Центром психічного здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія».
