  1. В Україні

У Армія+ запустили курс для військових про психологічну допомогу побратимам у кризових ситуаціях

16:26, 21 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У застосунку Армія+ запустили новий курс «Взаємодопомога в кризових ситуаціях», який навчатиме військових розпізнавати ознаки психологічної кризи, підтримувати побратимів та правильно діяти у складних ситуаціях.
У Армія+ запустили курс для військових про психологічну допомогу побратимам у кризових ситуаціях
фото: Міноборони
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку Армія+ з’явився новий освітній курс під назвою «Взаємодопомога в кризових ситуаціях». Його створили для того, щоб військові могли краще розпізнавати психологічні проблеми у своїх побратимів та надавати підтримку у важкі моменти.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У курсі пояснюють, як вчасно помітити ознаки емоційної чи психологічної кризи, правильно говорити з людиною у складному стані та в яких випадках варто звертатися до спеціалістів.

Також програма містить практичні рекомендації щодо підтримки побратимів і поради із самодопомоги для тих, хто допомагає іншим.

Чого навчає курс «Взаємодопомога в кризових ситуаціях»

Навчання складається з п’яти модулів, які допомагають послідовно зрозуміти тему кризової підтримки:

  • як розпізнати тривожні ознаки та фактори ризику;
  • чому важливо прямо говорити про суїцидальні думки;
  • як підтримати людину без осуду й тиску;
  • як оцінити рівень небезпеки та коли залучати фахівців;
  • як діяти у практичних ситуаціях із побратимами, пораненими військовими чи близькими;
  • як піклуватися про власний стан під час допомоги іншим.

У курсі також розглядають поширені міфи, роль підтримки оточення та значення уважної розмови у кризовий момент, розповіли у Міноборони. 

Як побудоване навчання

Матеріали курсу поєднують теорію та практичні приклади. Уроки містять змодельовані ситуації, що допомагають зрозуміти, як діяти в реальному житті: як почати розмову, які запитання ставити, як слухати людину та залишатися поруч.

Окремий модуль присвячений реакціям самого помічника – емоційному виснаженню, тривозі, почуттю провини та способам самодопомоги.

Курс розробили Департамент соціального забезпечення Міноборони та управління психологічного забезпечення Головного управління соціального забезпечення. В основу програми покладені матеріали тренінгу, підготовленого фахівцями Університетської клініки Акерсхус у Норвегії спільно з Центром психічного здоров’я Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ військові військовослужбовці міноборони військова служба Армія+

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд роз’яснив як перевізнику захиститися від штрафів за відсутність тахографа

Як перевізнику вдалося скасувати штрафи на 85 000 грн та які аргументи ВС важливі для бізнесу.

Чи має держава платити за шкоду завдану законом, який визнали неконституційним — Верховний Суд висловив позицію

Чи може громадянин вимагати відшкодування збитків від держави в адміністративному суді, якщо закон, на підставі якого його було звільнено, згодом визнали неконституційним.

ВРП відмовилась звільняти суддю Дмитра Чернова і повернула матеріали до ВККС

ВРП не підтримала подання ВККС із рекомендацією щодо звільнення Дмитра Чернова з посади судді Ірпінського міського суду Київської області.

Помилка в декларації НАЗК на 2 млн гривень: Верховний Суд пояснив межі відповідальності за недостовірне декларування

Подала виправлену декларацію після підозри: Верховний Суд поставив крапку у справі про недостовірне декларування начальниці податкової

Справа суддів Верховного Суду після трирічної паузи: нові підозри та старі питання

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з власних джерел, підозри суддям Верховного Суду були висунуті в межах провадження, розпочатого ще три роки тому. Водночас, за інформацією джерел видання, діючим суддям Верховного Суду, які наразі здійснюють правосуддя, підозри у межах цього кримінального провадження не висунуто, а питання щодо їх повідомлення про підозру наразі не розглядається.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]