У Миколаєві неповнолітній під час комендантської години обікрав сплячого на зупинці – як суд покарав злодія

Заводський районний суд Миколаєва призначив пробаційний нагляд неповнолітньому за крадіжку мобільного телефону.

Заводський районний суд міста Миколаєва ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо неповнолітнього, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України.

Обставини справи № 487/1980/26

10 серпня 2025 року приблизно о 02:00 годині неповнолітній, перебуваючи біля зупинки громадського транспорту ІІ КП по вулиці Генерала Олекси Алмазова в місті Миколаєві, таємно викрав з сумки сплячого потерпілого мобільний телефон марки «iPhone 13».

У суді доведено, що дії були вчинені умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану. Викраденим майном неповнолітній розпорядився на власний розсуд, спричинивши потерпілому матеріальний збиток на суму 13 130 гривень. Згодом викрадений телефон було повернуто потерпілому.

В судовому засіданні обвинувачений визнав себе винним в обсязі пред`явленого йому обвинувачення, детально розповів про обставини злочину та щиро розкаявся в його вчиненні, не піддавши сумніву обставини справи, викладені в обвинувальному акті.

Що вирішив суд

Суд визнав неповнолітнього винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану).

Застосувавши ст. 69 КК України, суд призначив покарання у виді 1 (одного) року пробаційного нагляду.

Відповідно до п.п.1-3 ч. 2, п. 4 ч. 3 ст. 59-1 КК України на неповнолітнього покладено наступні обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації; виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою.

Стягнуто з законного представника неповнолітнього (матері) на користь держави витрати на проведення судової товарознавчої експертизи у розмірі 2674 гривні 20 копійок. Інші процесуальні витрати віднесено на рахунок держави.

Речові докази повернуто потерпілому за належністю.

Вирок може бути оскаржений до Миколаївського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

