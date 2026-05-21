В Україні пропонують карати за антиукраїнізм штрафами та ув’язненням

На сайті Кабміну зареєстрували петицію із закликом ухвалити Закон про Антиукраїнізм та запровадити кримінальну відповідальність за антиукраїнські прояви, які автори звернення називають загрозою національній безпеці України.

Українці закликають ухвалити окремий закон про антиукраїнізм та запровадити кримінальну відповідальність за антиукраїнські прояви. Автори ініціативи вважають, що в умовах війни антиукраїнізм є не лише моральною чи соціальною проблемою, а прямою загрозою національній безпеці.

У тексті петиції №41/009944-26еп антиукраїнізм визначають як «агресивне несприйняття існування держави України, її суверенітету та української нації», а також як ворожість до української мови, культури, історії, традицій та самої української державності.

Автори наголошують, що це поняття охоплює ширший спектр дій, ніж українофобія чи україноненависництво — від побутової дискримінації та мови ворожнечі до «цілеспрямованої політики знищення української ідентичності».

У зверненні згадуються історичні приклади антиукраїнських кампаній, серед яких репресії проти української інтелігенції, Валуєвський циркуляр, Емський указ, русифікація, голодомори та війни. Також зазначається, що війна РФ проти України стала «доказом того, що причиною і основою агресії завжди був Антиукраїнізм».

Серед основних проявів антиукраїнізму автори називають:

заперечення права України на існування як незалежної держави;

мовну та культурну дискримінацію;

викривлення історичних фактів та заперечення злочинів проти українців;

дегуманізацію українців та поширення стереотипів;

«присутність ворога в усіх гілках влади», яку автори пов’язують із державною зрадою, корупцією та узурпацією влади.

Автори петиції звертають увагу, що Закон №3005-IX уже містить визначення терміну «українофобія», однак, на їхню думку, цей механізм залишається декларативним і не має належної реалізації у кримінальному праві.

У петиції пропонують:

ухвалити окремий Закон про Антиукраїнізм;

внести зміни до Кримінального кодексу України;

встановити кримінальну відповідальність за антиукраїнські дії;

запровадити градацію покарань — від штрафів і громадських робіт до обмеження чи позбавлення волі;

визначити обтяжуючими обставинами поширення антиукраїнських наративів посадовими особами або організованими групами;

впровадити моніторинг контенту, оновлення освітніх програм та підтримку просвітницьких проєктів для захисту української ідентичності.

Як повідомляла «Судово-юридична газета» у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 15186, який пропонує встановити кримінальну відповідальність за прояви українофобії.

На сьогодні питання протидії подібним проявам регулюється статтею 161 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за:

розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі;

приниження національної честі та гідності;

обмеження прав за ознаками національності.

