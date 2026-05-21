  1. В Україні

У регіонах після викриття злочинних схем у поліції стартували масштабні внутрішні перевірки — Нацполіція

12:42, 21 травня 2026
У Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях розпочато комплексні перевірки після повідомлень про ймовірні зловживання серед посадовців поліції.
За ініціативи Голови Національної поліції України Івана Вигівського у регіонах, де було викрито посадовців поліції на ймовірних злочинних схемах, розпочато комплексні перевірки. Про це повідомили в Нацполіції.

Йдеться про Житомирську, Тернопільську та Івано-Франківську області, де 20 травня 2026 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора за сприяння МВС і Національної поліції викрили посадовців поліції, яких підозрюють у причетності до незаконних оборудок.

За дорученням керівництва Нацполіції до зазначених регіонів скеровано комплексні перевірки, які очолюють заступники Голови Національної поліції — Максим Цуцкірідзе, Андрій Нєбитов та Сергій Кобець.

До складу робочих груп увійшли працівники Департаменту головної інспекції, Департаменту внутрішньої безпеки, кадрового забезпечення та інших профільних підрозділів.

Метою перевірок є всебічний аналіз діяльності територіальних підрозділів, оцінка ефективності управлінських рішень, дотримання службової дисципліни, а також запобігання корупційним проявам і зловживанням серед особового складу.

У керівництві Національної поліції наголошують, що позиція залишається незмінною: жодне порушення закону, незалежно від посади чи звання, не буде проігнороване.

Також у Нацполіції заявили, що продовжать системну роботу з очищення підрозділів від осіб, які дискредитують звання поліцейського.

