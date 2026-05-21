  В Україні

У п’яти областях України можливі перевірки документів і обмеження руху — СБУ

10:54, 21 травня 2026
На території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей проводять посилені безпекові заходи.
Служба безпеки України спільно з підрозділами Сил оборони проводить посилені безпекові заходи у північних регіонах України. Як повідомили у СБУ, заходи відбуваються на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача та Президента України Володимира Зеленського.

Комплексні заходи передбачені на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.

У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів.

Також силовики будуть:

  • здійснювати посилену перевірку громадян, які перебувають на території проведення безпекових заходів.
  • проводити огляд території та окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

СБУ попереджає, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян та огляд автомобілів.

Громадян просять належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

