  1. В Україні

Лікарі заявили про небезпечний сплеск травм дітей на електросамокатах: зафіксовано летальний випадок

10:59, 21 травня 2026
У столичній лікарні Охматдит медики фіксують зростання кількості травмованих дітей внаслідок катання на електросамокатах.
фото: Охматдит
В Україні різко зросла кількість важких дитячих травм, пов’язаних з електросамокатами, велосипедами, мотоциклами та іншим колісним транспортом. Найбільше таких випадків медики фіксують у період літніх канікул та теплої погоди.

За словами лікарів, електросамокати сьогодні стали однією з найпоширеніших причин дитячого травматизму. В Охматдиті кажуть, що 30% звернень у відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту пов’язані саме з важкими травмами після падінь або ДТП за участю самокатів.

Завідувач травмпункту Олександр Мухопад пояснив, що падіння на великій швидкості є високоенергетичною травмою, до якої дитячий організм фізіологічно не пристосований. Навіть звичайне на перший погляд падіння може призвести до переломів, черепно-мозкових травм, ушкоджень хребта та внутрішніх органів.

Медики зазначають, що часто йдеться не лише про переломи рук чи ніг. У дітей фіксують поєднані травми — ушкодження головного мозку, грудної клітки, органів черевної порожнини, множинні переломи та відкриті травми, які потребують складних операцій, тривалого лікування та реабілітації.

Зазначається, що серед постраждалих щодня є діти у важкому стані, яким необхідне термінове хірургічне втручання. Найнебезпечнішими залишаються внутрішньочерепні крововиливи та тяжкі черепно-мозкові травми. У лікарні вже зафіксували перший летальний випадок, пов’язаний із падінням з електросамоката.

Лікарі наголошують, що однією з головних причин тяжких наслідків є нехтування правилами безпеки. Багато дітей катаються без шоломів і захисного спорядження, їздять удвох або втрьох на одному самокаті та виїжджають на дорогу без знання правил дорожнього руху.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що кажуть суди про штрафи за їзду на електросамокаті без шолома. 

Також ми звертали увагу, що попри притягнення водіїв електросамокатів до відповідальності за порушення правил дорожнього руху, сервіси прокату фактично продовжують отримувати прибуток без належного рівня відповідальності за можливі ризики.

А ще в Україні зареєстровано петицію із закликом внести зміни до Правил дорожнього руху щодо використання електросамокатів, електровелосипедів та моноколес. Ініціатива пояснюється зростанням кількості ДТП за участю водіїв такого транспорту та необхідністю посилення контролю і відповідальності.

Також пропонується заборонити використання електросамокатів для дітей до 14 років. 

Як наголошувала «Судово-юридична газета», стрімке поширення електросамокатів, гіробордів та моноколіс в українських містах створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів транспорту. 

Також ми повідомляли, що Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

