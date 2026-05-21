Лікарі заявили про небезпечний сплеск травм дітей на електросамокатах: зафіксовано летальний випадок

У столичній лікарні Охматдит медики фіксують зростання кількості травмованих дітей внаслідок катання на електросамокатах.

фото: Охматдит

В Україні різко зросла кількість важких дитячих травм, пов’язаних з електросамокатами, велосипедами, мотоциклами та іншим колісним транспортом. Найбільше таких випадків медики фіксують у період літніх канікул та теплої погоди.

За словами лікарів, електросамокати сьогодні стали однією з найпоширеніших причин дитячого травматизму. В Охматдиті кажуть, що 30% звернень у відділення екстреної медичної допомоги та травмпункту пов’язані саме з важкими травмами після падінь або ДТП за участю самокатів.

Завідувач травмпункту Олександр Мухопад пояснив, що падіння на великій швидкості є високоенергетичною травмою, до якої дитячий організм фізіологічно не пристосований. Навіть звичайне на перший погляд падіння може призвести до переломів, черепно-мозкових травм, ушкоджень хребта та внутрішніх органів.

Медики зазначають, що часто йдеться не лише про переломи рук чи ніг. У дітей фіксують поєднані травми — ушкодження головного мозку, грудної клітки, органів черевної порожнини, множинні переломи та відкриті травми, які потребують складних операцій, тривалого лікування та реабілітації.

Зазначається, що серед постраждалих щодня є діти у важкому стані, яким необхідне термінове хірургічне втручання. Найнебезпечнішими залишаються внутрішньочерепні крововиливи та тяжкі черепно-мозкові травми. У лікарні вже зафіксували перший летальний випадок, пов’язаний із падінням з електросамоката.

Лікарі наголошують, що однією з головних причин тяжких наслідків є нехтування правилами безпеки. Багато дітей катаються без шоломів і захисного спорядження, їздять удвох або втрьох на одному самокаті та виїжджають на дорогу без знання правил дорожнього руху.

