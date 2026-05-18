Для водіїв електросамокатів і моноколес хочуть ввести нові обмеження, реєстрацію та штрафи

В Україні зареєстровано петицію із закликом внести зміни до Правил дорожнього руху щодо використання електросамокатів, електровелосипедів та моноколес. Ініціатива пояснюється зростанням кількості ДТП за участю водіїв такого транспорту та необхідністю посилення контролю і відповідальності.

Автор петиції пропонує встановити мінімальний вік для керування такими транспортними засобами — від 15 років, запровадити їх реєстрацію у сервісних центрах МВС, а також обов’язкове страхування для водіїв.

Крім того, ініціатива передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення ПДР, обмеження швидкості пересування у населених пунктах та заборону використання електросамокатів, електровелосипедів і моноколес за межами населених пунктів.

Також пропонується запровадити обов’язкове складання правил дорожнього руху для осіб, які хочуть отримати право керування таким транспортом, а також відповідальність за їзду без реєстрації, страхування та проходження відповідної підготовки.

У петиції №41/009904-26еп зазначається, що основою для можливих змін можуть стати вимоги, які діють для водіїв таких транспортних засобів у Німеччині.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що стрімке поширення електросамокатів, гіробордів та моноколіс в українських містах створило серйозний виклик для міської інфраструктури, яка не встигає адаптуватися до нових видів транспорту. На цьому тлі почастішали випадки наїздів на пішоходів, а найбільш вразливою категорією залишаються діти.

Черговим підтвердженням критичності ситуації став випадок, що нещодавно трапився у центрі Львова. Підліток, рухаючись на електросамокаті, скоїв наїзд на 2-річну дитину, яку внаслідок отриманих травм було госпіталізовано. Ця подія — черговий приклад відсутності належної інфраструктури, нехтування правилами та правової неврегульованості.

До 2023 року водії електросамокатів взагалі прирівнювалися до пішоходів, що ускладнювало їх притягнення до відповідальності. Ситуація змінилася з набранням чинності Законом України №2956-IX, який ввів офіційне поняття електричного колісного транспортного засобу. Законодавчі зміни дозволили правоохоронцям та судам чітко кваліфікувати дії самокатників як водіїв, що підлягають адміністративному та кримінальному покаранню за порушення правил дорожнього руху.

Згідно з чинним законодавством, зокрема Законом №2956-IX, легкі електричні транспортні засоби поділяються на дві категорії:

— легкий персональний електричний транспортний засіб: потужність до 1000 Вт, швидкість до 25 км/год. До цієї категорії належать майже всі прокатні самокати;

— низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб: швидкість 10–50 км/год, маса до 600 кг.

Важливо, що для кваліфікації самоката як транспортного засобу не обов'язкова наявність номерного знака чи водійського посвідчення. Більше того, Верховний Суд 15 березня 2023 року у справі №127/5920/22 встановив, що використання електросамоката є діяльністю, що створює підвищену небезпеку, оскільки він приводиться в рух двигуном. А особи, що керують електросамокатами, електроскутерами, електровелосипедами та гіроскутерами, є водіями і зобов’язані дотримуватися Правил дорожнього руху.

Також ми писали, що Верховна Рада готується прийняти законопроект про відповідальність для користувачів електросамокатів та моноколес, який пролежав у парламенті більше 5 років.

