Звільнення з військової служби: для батьків дітей з інвалідністю готуються прибрати обмеження

14:16, 18 травня 2026
Законопроєкт має усунути чинні обмеження для звільнення військових із сімейними обставинами.
Ілюстративне фото, джерело - Getty Images
В Україні можуть змінити правила для військовослужбовців, які виховують дітей з інвалідністю: у разі потреби постійного догляду їм планують дозволити звільнення зі служби.

Йдеться про ініціативу, яка має усунути чинні обмеження та зробити механізм демобілізації більш гнучким і зрозумілим для родин, що опинилися у складних життєвих обставинах.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №15057, який передбачає право на звільнення з військової служби для військовослужбовців, що виховують дітей з інвалідністю віком до 18 років.

Документ пропонує скасувати чинну вимогу щодо обов’язкової відсутності другого з батьків як умови для демобілізації у таких випадках. Йдеться про ситуації, коли один із батьків проходить військову службу, а інший фактично не може забезпечити постійний догляд за дитиною.

Автори ініціативи наголошують, що нині в законодавстві існує розрив: відстрочку від призову для догляду за дитиною з інвалідністю отримати можливо, однак для тих, хто вже перебуває на службі, механізм звільнення значно обмежений.

Законопроєкт покликаний усунути цю невідповідність і надати рівні можливості як матерям, так і батькам у разі необхідності постійного догляду за дитиною.

За наявними даними, в Україні налічується близько 230 тисяч дітей зі статусом дитини з інвалідністю, з них понад 150 тисяч потребують постійного лікування та безперервного догляду.

Наразі ініціатива перебуває на розгляді профільного комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Після опрацювання документ може бути винесений на голосування в сесійній залі парламенту.

