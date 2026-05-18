БПЛА та РЕБ для Нацгвардії і поліції закуповуватиме Агенція оборонних закупівель: що змінює новий урядовий експеримент

Уряд запускає новий експеримент: до жовтня 2027 року Нацгвардія, Нацполіція та ДПС закуповуватимуть БПЛА та РЕБ через Агенцію оборонних закупівель Міноборони

Фото: Міноборони

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

13 травня 2026 року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 611, яка дає старт експериментальному проєкту щодо здійснення закупівель товарів оборонного призначення для потреб Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Національної поліції.

Суть змін полягає у залученні ДП «Агенція оборонних закупівель» як єдиного закупівельного інструменту для потреб структур, що входять до системи МВС. Цей крок спрямований на підвищення ефективності та якості постачання товарів вітчизняного виробництва через використання сучасних ІТ-рішень, зокрема системи DOT-Chain.

Згідно з нормами Постанови, експериментальний проєкт має чітко визначений термін реалізації — до 24 жовтня 2027 року. Це стандартний підхід до тестування нової управлінської моделі перед її фінальним затвердженням на рівні законодавства.

Важливо, що за результатами експерименту МВС зобов’язане подати звіт Кабміну та пропозиції щодо змін до законодавчих актів не пізніше ніж через два місяці після його завершення. Це свідчить про намір держави масштабувати вдалий досвід на постійну основу.

Багаторівнева система взаємодії

Запроваджений експеримент передбачає складну систему взаємодії між державними органами та учасниками оборонного ринку. Координаторами проєкту виступають два ключові відомства — Міністерство внутрішніх справ та Міністерство оборони.

До реалізації ініціативи залучено широкий спектр інституцій. Зокрема, замовниками виступають органи управління, військові частини, заклади освіти Національної гвардії, підрозділи Державної прикордонної служби та органи Національної поліції.

Закупівельною організацією визначено державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель», яке координує проведення закупівель у межах експерименту.

Водночас виконавцями виступають вітчизняні виробники оборонної продукції, які працюють через цифрову систему DOT-Chain.

Важливо: Агенція функціонує не як класичний посередник, а як професійний державний закупівельник, який забезпечує централізоване проведення закупівель для різних відомств за єдиними правилами та стандартами.

Об’єкт закупівель

Порядок обмежує перелік товарів, які можуть закуповуватися в межах експерименту. До них належать найбільш затребувані на фронті технологічні рішення:

Безпілотні системи: авіаційні комплекси (БпАК), наземні (роботизовані), водні та плаваючі комплекси, а також кодифіковані боєприпаси до них.

авіаційні комплекси (БпАК), наземні (роботизовані), водні та плаваючі комплекси, а також кодифіковані боєприпаси до них. Засоби радіоелектронної боротьби: станції та складові частини.

станції та складові частини. Зв’язок та ІТ: технічні засоби електронних комунікацій, у тому числі супутникового зв’язку, відеокамери, ретранслятори, засоби навігації, програмне забезпечення.

Одним із найважливіших пропозицій експерименту є обов’язкове використання інформаційно-комунікаційної системи управління постачанням DOT-Chain.

Усі підрозділи НГУ, ДПСУ та Поліції стають користувачами цієї системи. Військові частини самостійно обирають номенклатуру та обсяги товарів із тих, що пропонуються виконавцями в системі.

Процедура постачання

Механізм закупівель у межах експерименту регулюється постановою Кабінету Міністрів № 1275, яка визначає особливості здійснення оборонних закупівель у період воєнного стану.

Згідно з передбаченою процедурою, укладення контрактів здійснює державне підприємство Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель». Договори з виконавцями укладаються на підставі вибору, зробленого військовими частинами або іншими замовниками.

Оплата за контрактами також проводиться Агенцією: кошти перераховуються безпосередньо на рахунки виконавців відповідно до умов укладених договорів.

Постачання продукції оформлюється тристороннім актом приймання-передачі, сторонами якого виступають виконавець, Агенція та кінцевий отримувач. При цьому право власності на поставлений товар не переходить до Агенції — воно одразу виникає у кінцевого отримувача.

Порядок реалізації експерименту покладає на Агенцію обов’язок здійснювати контроль за своєчасним виконанням контрактів і цільовим використанням бюджетних коштів. Водночас Міністерство внутрішніх справ разом із Міністерством оборони мають розробити детальні процедури взаємодії між усіма учасниками процесу.

Експериментальний проєкт, затверджений урядом, покликаний сформувати єдину екосистему оборонної логістики та вдосконалити механізми постачання для сил сектору безпеки і оборони. Він не змінює базові принципи функціонування бюджетної системи, а фактично доповнює її новим операційним інструментом — спеціалізованою закупівельною структурою в особі Агенції оборонних закупівель.

У разі успішної реалізації до жовтня 2027 року цей експеримент може стати основою для глибшої зміни системи забезпечення сектору безпеки і оборони. Зокрема, йдеться про поступовий перехід до моделі, що відповідає стандартам НАТО, де процес закупівлі озброєння та техніки інституційно відокремлений від їх безпосереднього використання військовими підрозділами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.