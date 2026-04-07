Агенція оборонних закупівель зможе купувати пікапи для війська за кілька кліків

Уряд офіційно надав Агенції оборонних закупівель статус Централізованої закупівельної організації, що має перевести закупівлі транспорту в режим кількох кліків через Prozorro Market.

Однією з ключових проблем децентралізованих оборонних закупівель тривалий час залишалася необхідність для підрозділів Сил оборони самостійно проходити повний цикл закупівель. Попри наявність власних бюджетів, військові підрозділи були змушені самостійно досліджувати ринок, перевіряти постачальників та оформлювати значний обсяг документації. Такий підхід створював додаткове навантаження і відволікав ресурси військових від виконання безпосередніх бойових завдань.

Чинне правове регулювання у сфері оборонних закупівель ґрунтується переважно на загальних положеннях законів про оборонні та публічні закупівлі, а також на підзаконних актах уряду. Зокрема на нормах Законів «Про оборонні закупівлі» та «Про публічні закупівлі», а також нормах Постанови № 1275 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану». Водночас відсутність спеціалізованого адміністратора каталогу для оборонних потреб стримувала оперативність постачання необхідних товарів для підрозділів Сил оборони.

Така проблема передувала ухваленню урядом постанови № 447 від 6 квітня 2026 року. Мета урядового рішення максимально прискорити логістичні процеси забезпечення війська. Особлива увага приділяється закупівлі засобів мобільності, зокрема пікапів та мотоциклів, які активно використовуються підрозділами на фронті.

Положення Постанови № 447

Постанова визначає особливості діяльності централізованої закупівельної організації (ЦЗО) і встановлює чіткий механізм роботи «Агенції оборонних закупівель» як професійного посередника між державою та ринком на період воєнного стану.

Так, державне підприємство Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» офіційно отримало статус централізованої закупівельної організації для оборонних замовників.

Крім того, агенції надано повноваження адміністратора електронного каталогу Prozorro Market, що дозволить формувати спеціалізовані категорії товарів, призначені виключно для потреб Сил оборони.

Закупівлі можуть здійснюватися через різні процедури, зокрема відкриті торги, спрощені закупівлі відповідно до урядових правил для оборонної сфери, запит пропозицій через електронний каталог або укладення рамкових угод.

Взаємодія між оборонними замовниками та централізованою закупівельною організацією відбуватиметься на підставі договору про надання послуг, який укладається на умовах публічної оферти, погодженої з Міністерством оборони.

Централізована організація бере на себе обов’язки по роботі з ринками, зокрема ринкові консультації, уніфікацію вимог, кваліфікацію постачальників та опрацювання пропозицій

ЦЗО буде здійснювати організацію та проведення оборонних закупівель на підставі спеціального договору про надання послуг. Договір має визначати предмет та обсяги закупівель, права й обов’язки сторін під час планування та проведення процедур, порядок інформаційної взаємодії, строки закупівель і відповідальність сторін. При цьому послуги з організації та проведення оборонних закупівель для державних замовників надаватимуться на безоплатній основі.

Водночас державні замовники відповідатимуть за формування технічних, якісних і кількісних характеристик предмета закупівлі. Натомість централізована закупівельна організація нестиме відповідальність за організацію та проведення самих процедур оборонних закупівель.

Перспективи і ризики

Надання «Агенції оборонних закупівель» статусу ЦЗО дозволить імплементувати європейські практики, де військовий фокусується на виконанні бойових завдань, а професійний закупівельник — на забезпеченні техзасобів у найкоротші терміни.

Запровадження принципу єдиного входу для постачальників через електронний каталог Prozorro Market має сприяти підвищенню ефективності оборонних закупівель. Очікується, що об'єднання індивідуальних запитів покупців у єдиний, дозволить державі отримувати більш вигідні цінові умови завдяки великим обсягам закупівель та уніфікації вимог до товарів. Водночас стандартні правила роботи в електронному каталозі можуть спростити доступ до закупівель для нових постачальників і знизити корупційні ризики.

І що найбільш важливо, використання електронного каталогу має пришвидшити постачання необхідної техніки для Сил оборони. Зокрема, процедури закупівлі пікапів, мотоциклів, квадроциклів та баггі можуть проводитися значно швидше завдяки застосуванню стандартних шаблонів оферт у каталозі.

Попри переваги нових можливостей в оборонних закупівлях, залишаються питання до розмежування відповідальності між державним замовником, який відповідає за технічні характеристики товарів, та централізованою закупівельною організацією, що організовує процедури. Будь-яка помилка у формуванні технічних характеристик у каталозі може призвести до закупівлі невідповідного обладнання, а питання юридичної відповідальності за невідповідність ризикує стати предметом судового розгляду.

Крім того, електронний каталог наразі охоплює лише чотири категорії транспорту, залишаючи поза спрощеною системою інші критично важливі потреби, зокрема БПЛА, засоби радіоелектронної боротьби та спецзасоби. Це створює розрив у забезпеченні підрозділів необхідними ресурсами.

