Суд скасував штраф ТЦК військовозобов’язаному на 17 000 гривень через порушення строків притягнення до адмінвідповідальності

Дубенський міськрайонний суд визнав незаконною постанову ТЦК, оскільки адміністративне стягнення було накладене після спливу встановленого законом тримісячного строку.

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Дубенський міськрайонний суд Рівненської області розглянув адміністративну справу за позовом громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та іншого відповідача про скасування постанови про адміністративне правопорушення.

Обставини справи

Позивач оскаржив постанову начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 1/352 від 15 травня 2025 року, якою його було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено штраф у розмірі 17 000 гривень.

Постановою позивача було визнано винним у двох порушеннях:

неявка за викликом по повістці 8 листопада 2024 року до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (повістка була направлена рекомендованим листом і повернута 10 листопада 2024 року у зв’язку з відсутністю адресата);

неуточнення персональних даних протягом 60 днів у період з 18 травня 2024 року по 16 липня 2024 року (позивач уточнив дані лише 9 листопада 2024 року).

Позивач зазначав, що повісток не отримував, на момент виклику перебував на навчанні як студент, а також що на момент винесення постанови 15 травня 2025 року сплив тримісячний строк притягнення до адміністративної відповідальності, передбачений частиною сьомою статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Позивач просив скасувати постанову та закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення на підставі пункту 1 частини першої статті 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення.

Представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки у відзиві вважав постанову законною та обґрунтованою, оскільки порушення було виявлено 15 травня 2025 року під час доставлення позивача до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Другий відповідач просив відмовити в позові, оскільки постанову винесено не ним.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позовні вимоги до територіального центру комплектування та соціальної підтримки та відмовив у задоволенні позовних вимог до іншого відповідача.

Суд скасував постанову начальника територіального центру комплектування та соціальної підтримки № 1/352 від 15 травня 2025 року та закрив провадження у справі про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Суд установив, що позивач є військовозобов’язаним, перебуває на військовому обліку та зобов’язаний був уточнити персональні дані протягом 60 днів з 18 травня 2024 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» № 3633-IX від 11 квітня 2024 року.

Щодо строків давності суд дійшов висновку, що:

для порушення, пов’язаного з неявкою за повісткою 8 листопада 2024 року, строк притягнення до відповідальності сплив 9 лютого 2025 року;

для триваючого правопорушення щодо неуточнення персональних даних строк починав перебіг з 09 листопада 2024 року (дати фактичного уточнення даних) та сплив 10 лютого 2025 року.

Таким чином, на момент винесення постанови 15 травня 2025 року тримісячний строк, передбачений частиною сьомою статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення для правопорушень, вчинених в особливий період, був пропущений. Це є самостійною підставою для скасування постанови незалежно від наявності чи відсутності складу правопорушення.

Суд стягнув на користь позивача за рахунок бюджетних асигнувань територіального центру комплектування та соціальної підтримки судовий збір у розмірі 665,60 гривень.

Рішення може бути оскаржено до Восьмого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів з дня його підписання. Рішення набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо скаргу не подано.

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