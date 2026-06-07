Суд отменил штраф ТЦК, наложенный на военнообязанного в размере 17 000 гривен, в связи с нарушением сроков привлечения к административной ответственности

Дубенский городской районный суд признал незаконным постановление ТЦК, поскольку административное взыскание было наложено после истечения установленного законом трехмесячного срока.

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Дубенский городской районный суд Ровенской области рассмотрел административное дело по иску гражданина к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и другому ответчику об отмене постановления об административном правонарушении.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал постановление начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки № 1/352 от 15 мая 2025 года, которым он был привлечен к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 17 000 гривен.

Постановлением истец был признан виновным в двух нарушениях:

неявка по вызову по повестке 8 ноября 2024 года в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (повестка была направлена заказным письмом и возвращена 10 ноября 2024 года в связи с отсутствием адресата);

неуточнение персональных данных в течение 60 дней в период с 18 мая 2024 года по 16 июля 2024 года (истец уточнил данные только 9 ноября 2024 года).

Истец указал, что повестки не получал, на момент вызова находился на учебе в качестве студента, а также что на момент вынесения постановления 15 мая 2025 года истек трехмесячный срок привлечения к административной ответственности, предусмотренный частью седьмой статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Истец просил отменить постановление и прекратить производство по делу об административном правонарушении на основании пункта 1 части первой статьи 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения.

Представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки в отзыве считал постановление законным и обоснованным, поскольку нарушение было выявлено 15 мая 2025 года во время доставки истца в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Второй ответчик просил отказать в иске, поскольку постановление вынесено не им.

Что решил суд

Суд удовлетворил исковые требования к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и отказал в удовлетворении исковых требований к другому ответчику.

Суд отменил постановление начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки № 1/352 от 15 мая 2025 года и прекратил производство по делу о привлечении истца к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Суд установил, что истец является военнообязанным, состоит на воинском учете и был обязан уточнить персональные данные в течение 60 дней с 18 мая 2024 года в соответствии с Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» № 3633-IX от 11 апреля 2024 года.

Относительно сроков давности суд пришел к выводу, что:

для нарушения, связанного с неявкой по повестке 08 ноября 2024 года, срок привлечения к ответственности истек 09 февраля 2025 года;

для продолжающегося правонарушения, касающегося неуточнения персональных данных, срок начинал исчисляться с 09 ноября 2024 года (даты фактического уточнения данных) и истек 10 февраля 2025 года.

Таким образом, на момент вынесения постановления 15 мая 2025 года трехмесячный срок, предусмотренный частью седьмой статьи 38 Кодекса Украины об административных правонарушениях для правонарушений, совершенных в особый период, был пропущен. Это является самостоятельным основанием для отмены постановления независимо от наличия или отсутствия состава правонарушения.

Суд взыскал в пользу истца за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования и социальной поддержки судебный сбор в размере 665,60 гривен.

Решение может быть обжаловано в Восьмом апелляционном административном суде в течение десяти дней со дня его подписания. Решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если жалоба не подана.

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