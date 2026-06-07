В каких случаях за купание в водоемах украинцам придется заплатить штраф в размере 5000 гривен

Прямого запрета на купание во всех «диких» водоемах нет, однако штраф может быть наложен за игнорирование запрещающих знаков или требований ГСЧС и полиции.

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В Украине не предусмотрена отдельная статья Кодекса об административных правонарушениях, которая бы прямо устанавливала штраф именно за купание в запрещенных или необорудованных местах. В то же время ответственность может наступать по ряду смежных норм в зависимости от обстоятельств. По состоянию на 2026 год применяются следующие основные статьи.

Основные нормы и размеры штрафов

Статья 188-16 КУоАП (неисполнение законных требований должностных лиц ГСЧС или органов гражданской защиты)

Применяется в случаях, когда действует запрет на купание — например, установлен красный флаг, знак «Купание запрещено» или имеется официальное распоряжение спасателей или полиции.

первое нарушение: 1 700 – 3 400 грн

повторное в течение года: 3 400 – 5 100 грн

Статья 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского)

Применяется, если лицо не выполняет требование прекратить купание.

штраф: 136 – 225 грн

или общественные работы 40–60 часов

или исправительные работы

или административный арест до 15 суток (в случае тяжких случаев)

Статья 152 КУоАП (нарушение правил благоустройства населенных пунктов)

Может применяться за купание в местах, не определенных для этого местными правилами, например в карьерах или на необорудованных водоемах.

для граждан: 340 – 1 360 грн

для должностных лиц или предпринимателей: 850 – 1 700 грн

Когда именно наступает ответственность

Прямого общего запрета на купание во всех необорудованных водоемах в законодательстве нет. Штрафы налагаются в следующих случаях:

имеется официальный запрет (знаки, флаги, объявления местных властей);

лицо не выполняет требования спасателей или полиции;

место определено как запрещенное правилами благоустройства общины.

Чаще всего протоколы составляют на официальных пляжах, где установлены предупредительные знаки или работает спасательная служба. В случае карьеров, прудов или рек без оборудованных пляжей ГСЧС обычно ограничивается предупреждениями, но при определенных условиях также может оформлять административные материалы.

Рекомендации

купаться следует только на официально оборудованных пляжах со спасательной службой;

стоит обращать внимание на предупредительные знаки и цвета флагов;

красный флаг или знак «Купание запрещено» означает повышенную опасность;

в случае составления протокола его можно обжаловать в суде, если имеются нарушения процедуры.

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