  1. В Украине

В каких случаях за купание в водоемах украинцам придется заплатить штраф в размере 5000 гривен

12:23, 7 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прямого запрета на купание во всех «диких» водоемах нет, однако штраф может быть наложен за игнорирование запрещающих знаков или требований ГСЧС и полиции.
В каких случаях за купание в водоемах украинцам придется заплатить штраф в размере 5000 гривен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине не предусмотрена отдельная статья Кодекса об административных правонарушениях, которая бы прямо устанавливала штраф именно за купание в запрещенных или необорудованных местах. В то же время ответственность может наступать по ряду смежных норм в зависимости от обстоятельств. По состоянию на 2026 год применяются следующие основные статьи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Основные нормы и размеры штрафов

Статья 188-16 КУоАП (неисполнение законных требований должностных лиц ГСЧС или органов гражданской защиты)

Применяется в случаях, когда действует запрет на купание — например, установлен красный флаг, знак «Купание запрещено» или имеется официальное распоряжение спасателей или полиции.

  • первое нарушение: 1 700 – 3 400 грн
  • повторное в течение года: 3 400 – 5 100 грн

Статья 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского)

Применяется, если лицо не выполняет требование прекратить купание.

  • штраф: 136 – 225 грн
  • или общественные работы 40–60 часов
  • или исправительные работы
  • или административный арест до 15 суток (в случае тяжких случаев)

Статья 152 КУоАП (нарушение правил благоустройства населенных пунктов)

Может применяться за купание в местах, не определенных для этого местными правилами, например в карьерах или на необорудованных водоемах.

  • для граждан: 340 – 1 360 грн
  • для должностных лиц или предпринимателей: 850 – 1 700 грн

Когда именно наступает ответственность

Прямого общего запрета на купание во всех необорудованных водоемах в законодательстве нет. Штрафы налагаются в следующих случаях:

  • имеется официальный запрет (знаки, флаги, объявления местных властей);
  • лицо не выполняет требования спасателей или полиции;
  • место определено как запрещенное правилами благоустройства общины.

Чаще всего протоколы составляют на официальных пляжах, где установлены предупредительные знаки или работает спасательная служба. В случае карьеров, прудов или рек без оборудованных пляжей ГСЧС обычно ограничивается предупреждениями, но при определенных условиях также может оформлять административные материалы.

Рекомендации

  • купаться следует только на официально оборудованных пляжах со спасательной службой;
  • стоит обращать внимание на предупредительные знаки и цвета флагов;
  • красный флаг или знак «Купание запрещено» означает повышенную опасность;
  • в случае составления протокола его можно обжаловать в суде, если имеются нарушения процедуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция деньги ГСЧС Украина штраф / штрафы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Военных хотят привлечь к написанию законов в Верховной Раде: нардепам могут предоставить до двух советников-офицеров

Новый законопроект предлагает разрешить отдельным народным депутатам привлекать до двух военнослужащих в качестве военных советников для работы над законодательными инициативами в сфере национальной безопасности и обороны.

Кто отвечает, если вам продали брак на маркетплейсе: почему платформа не виновата, даже если вас обманули

Украинские суды все чаще рассматривают споры, связанные с покупками на маркетплейсах и в соцсетях: решающим фактором является не факт некачественного товара, а определение надлежащего продавца и соблюдение процедур возврата.

Верховный Суд подтвердил право военных на 100 000 боевых даже при отсутствии рапортов и журналов

Отсутствие рапорта или журналов боевых действий в руках истца — не основание для отказа в 100 000 гривен.

Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Украинцам разрешат обмениваться интимными фото и видео в мессенджерах

Новый законопроект усиливает ответственность за детскую порнографию и сексуальную эксплуатацию детей, одновременно смягчая регулирование в отношении совершеннолетних лиц.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]