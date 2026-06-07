В каких случаях за купание в водоемах украинцам придется заплатить штраф в размере 5000 гривен
В Украине не предусмотрена отдельная статья Кодекса об административных правонарушениях, которая бы прямо устанавливала штраф именно за купание в запрещенных или необорудованных местах. В то же время ответственность может наступать по ряду смежных норм в зависимости от обстоятельств. По состоянию на 2026 год применяются следующие основные статьи.
Основные нормы и размеры штрафов
Статья 188-16 КУоАП (неисполнение законных требований должностных лиц ГСЧС или органов гражданской защиты)
Применяется в случаях, когда действует запрет на купание — например, установлен красный флаг, знак «Купание запрещено» или имеется официальное распоряжение спасателей или полиции.
- первое нарушение: 1 700 – 3 400 грн
- повторное в течение года: 3 400 – 5 100 грн
Статья 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского)
Применяется, если лицо не выполняет требование прекратить купание.
- штраф: 136 – 225 грн
- или общественные работы 40–60 часов
- или исправительные работы
- или административный арест до 15 суток (в случае тяжких случаев)
Статья 152 КУоАП (нарушение правил благоустройства населенных пунктов)
Может применяться за купание в местах, не определенных для этого местными правилами, например в карьерах или на необорудованных водоемах.
- для граждан: 340 – 1 360 грн
- для должностных лиц или предпринимателей: 850 – 1 700 грн
Когда именно наступает ответственность
Прямого общего запрета на купание во всех необорудованных водоемах в законодательстве нет. Штрафы налагаются в следующих случаях:
- имеется официальный запрет (знаки, флаги, объявления местных властей);
- лицо не выполняет требования спасателей или полиции;
- место определено как запрещенное правилами благоустройства общины.
Чаще всего протоколы составляют на официальных пляжах, где установлены предупредительные знаки или работает спасательная служба. В случае карьеров, прудов или рек без оборудованных пляжей ГСЧС обычно ограничивается предупреждениями, но при определенных условиях также может оформлять административные материалы.
Рекомендации
- купаться следует только на официально оборудованных пляжах со спасательной службой;
- стоит обращать внимание на предупредительные знаки и цвета флагов;
- красный флаг или знак «Купание запрещено» означает повышенную опасность;
- в случае составления протокола его можно обжаловать в суде, если имеются нарушения процедуры.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.