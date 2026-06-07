В Украине упростили передачу имущества детям: что изменилось для родителей и нотариусов

Новый закон отменяет часть разрешений органов опеки в случаях безвозмездного получения имущества ребенком, но сохраняет контроль при его отчуждении.

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25 мая 2026 года вступил в силу Закон Украины № 4824-IX, который изменяет порядок оформления имущества на детей и упрощает ряд процедур. Документ вносит изменения в гражданское и семейное законодательство и направлен на уменьшение бюрократической нагрузки в случаях, когда ребенок получает имущество безвозмездно — в частности, в наследство или по договору дарения. Об этом напомнило Управление государственной регистрации КМУ МЮУ.

Ранее оформление недвижимости или транспортных средств на ребенка часто требовало предварительного разрешения органа опеки и попечительства, даже если речь шла о безвозмездном приобретении имущества и риска нарушения имущественных прав не было.

После изменений такое требование для безвозмездных сделок отменено. Разрешение органа опеки и попечительства больше не требуется в случаях, когда имущество переходит к ребенку без встречного обязательства или риска утраты его имущественных прав.

Что именно стало проще оформлять

Изменения позволяют быстрее проводить оформление:

договоров дарения недвижимости;

оформления наследства;

передачи транспортных средств ребенку;

других случаев безвозмездного приобретения имущества.

В то же время гражданское законодательство сохраняет правило, согласно которому малолетние лица обладают частичной дееспособностью, поэтому сделки от их имени заключают родители или законные представители. Обязательным остается нотариально заверенное согласие второго родителя.

Для несовершеннолетних предусмотрен более широкий объем дееспособности — они могут участвовать в договорах лично, но с согласия родителей или законных представителей. Если договор требует нотариального удостоверения или государственной регистрации, согласие также должно быть нотариально удостоверено.

Закон также определяет исключения, когда согласие одного из родителей не является обязательным. Оно может не требоваться, если один из родителей не участвует в воспитании ребенка более шести месяцев, его местонахождение неизвестно, лицо признано без вести пропавшим, оно находится в плену или существуют другие обстоятельства, предусмотренные законом.

Несмотря на упрощение процедур, разрешение органа опеки и попечительства остается обязательным в случаях, когда речь идет об отчуждении имущества ребенка или действиях, которые могут повлиять на его имущественные интересы. В частности, это касается продажи, дарения, ипотеки, залога, раздела имущества, мены и других способов выбытия имущества из собственности ребенка.

Таким образом, закон разграничивает две ситуации: приобретение имущества ребенком упрощается, тогда как операции, предусматривающие утрату имущества, остаются под государственным контролем.

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