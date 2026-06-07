В Україні спростили передачу майна дітям: що змінилося для батьків і нотаріусів

Новий закон скасовує частину дозволів органів опіки у випадках безоплатного отримання майна дитиною, але зберігає контроль при його відчуженні.

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25 травня 2026 року набрав чинності Закон України № 4824-IX, який змінює порядок оформлення майна на дітей і спрощує низку процедур. Документ вносить зміни до цивільного та сімейного законодавства та має на меті зменшити бюрократичне навантаження у випадках, коли дитина отримує майно безоплатно — зокрема у спадок або за договором дарування. Про це нагадало Управління державної реєстрації КМУ МЮУ.

Раніше оформлення нерухомості або транспортних засобів на дитину часто потребувало попереднього дозволу органу опіки та піклування, навіть якщо йшлося про безоплатне набуття майна і ризику порушення майнових прав не було.

Після змін така вимога для безоплатних правочинів скасована. Дозвіл органу опіки та піклування більше не потрібен у випадках, коли майно переходить до дитини без зустрічного обов’язку чи ризику втрати її майнових прав.

Що саме стало простіше оформлювати

Зміни дозволяють швидше проводити оформлення:

договорів дарування нерухомості;

оформлення спадщини;

передачі транспортних засобів дитині;

інших випадків безоплатного набуття майна.

Водночас цивільне законодавство зберігає правило, що малолітні особи мають часткову дієздатність, тому правочини від їхнього імені укладають батьки або законні представники. Обов’язковою залишається нотаріально посвідчена згода другого з батьків.

Для неповнолітніх осіб передбачено ширший обсяг дієздатності — вони можуть брати участь у договорах особисто, але за згодою батьків або законних представників. Якщо договір потребує нотаріального посвідчення чи державної реєстрації, згода також має бути нотаріально посвідченою.

Закон також визначає винятки, коли згода одного з батьків не є обов’язковою. Вона може не вимагатися, якщо один із батьків не бере участі у вихованні дитини понад шість місяців, його місце перебування невідоме, особу визнано безвісно відсутньою, вона перебуває в полоні або існують інші обставини, передбачені законом.

Попри спрощення процедур, дозвіл органу опіки та піклування залишається обов’язковим у випадках, коли йдеться про відчуження майна дитини або дії, що можуть вплинути на її майнові інтереси. Зокрема, це стосується продажу, дарування, іпотеки, застави, поділу майна, міни та інших способів вибуття майна з власності дитини.

Таким чином, закон розмежовує дві ситуації: набуття майна дитиною спрощується, тоді як операції, що передбачають втрату майна, залишаються під державним контролем.

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