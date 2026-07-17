Кабмін призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони

Після кадрових змін Кабмін розпочав реорганізацію центральних органів виконавчої влади.

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Кабмін за погодженням із Президентом Володимиром Зеленським призначив Євгенія Хмару тимчасово виконувачем обов'язків міністра оборони, а Андрія Сибігу — тимчасово виконувачем обов'язків міністра закордонних справ.

За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького,, такі рішення мають забезпечити безперервність роботи у сферах оборони та зовнішньої політики.

«Важливо зберегти безперервність роботи в сферах оборони та зовнішньої політики», — наголосив він.

Крім кадрових рішень, уряд розпочав реорганізацію структури центральних органів виконавчої влади відповідно до рішень Верховної Ради.

Зокрема, Кабмін відновлює Міністерство аграрної політики та продовольства України, створює окреме Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а також розмежовує напрями, які раніше були об'єднані в межах окремих відомств.

За словами прем'єра, йдеться про розподіл напрямів економіки й довкілля та відновлення, а також інфраструктури й транспорту.

Нагадаємо, Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького вже затвердила новий склад Кабінету Міністрів України. Водночас питання щодо призначення нових очільників Міністерства оборони та Міністерства закордонних справ ще обговорюється.

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